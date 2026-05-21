Mario Alberto Barreto Domínguez, cantante conocido como Degezeta, fue asesinado durante un ataque armado en las inmediaciones del estadio Ángel Flores en Culiacán, Sinaloa.
Degezeta tenía 22 años de edad y era cantante de música urbana; fue atacado a tiros mientras viajaba en un auto Versa de color gris por un grupo de sujetos.
El cantante fue asesinado la noche del miércoles 20 de mayo e iba acompañado de una persona identificada como Iván Marlon, de 45 años de edad, quien también murió tras el ataque.
