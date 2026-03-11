La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició una investigación tras los reportes de intoxicación de tres alumnos menores de edad, quienes presuntamente ingirieron gomitas adulteradas con alguna droga.

“La FGEO inició una carpeta de investigación, tras los hechos denunciados en la Escuela Secundaria Técnica 139, donde tres menores de edad presuntamente resultaron intoxicados luego de consumir gomitas que aparentemente contenían alguna sustancia” FGEO

En un comunicado difundido en redes, las autoridades detallaron que el caso de intoxicación se registró en la Escuela Secundaria Técnica 139, conocida como la zona de El Rosario.

Por ahora, las autoridades en Oaxaca buscan determinar qué sustancia ingirieron los menores, así como determinar cómo ocurrieron los hechos y dar con quien o quienes resulten responsables.

Autoridades buscan a responsables de distribuir gomitas con presunta droga en secundaria de Oaxaca

En respuesta al caso de tres menores de edad que resultaron intoxicados luego de consumir gomitas que aparentemente contenían droga, las autoridades en Oaxaca iniciaron una investigación.

Fuentes oficiales indicaron que, tras tener conocimiento del hecho, se activaron de inmediato los protocolos de investigación en conjunto con la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes.

Se informó que las autoridades ya realizan las primeras diligencias periciales para identificar la sustancia que habrían ingerido los tres alumnos y que, debido a que se trata de menores, el caso será investigado con perspectiva de infancia.

Finalmente, la FGEO dijo que se establecieron las primeras líneas de investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos y dar con quien o quienes resulten responsables por este caso de intoxicación.

Detienen a dos hombres en Oaxaca por vender drogas en secundaria

Luego de difundirse este caso, la FGEO y el Gabinete de Seguridad detuvieron a dos sujetos durante operativo en las inmediaciones de una secundaria en la región de la Costa.

Los imputados, identificados como A.S.M. y P.C.R., habrían suministrado drogas a un estudiante de nivel secundaria, por lo que fueron puestos a disposición de la autoridad para determinar su responsabilidad en otros casos.