Elementos de la Policía Ministerial detuvieron al exdirector del Hospital General de Huauchinango, Maximino León Baños, acusado de presunta usurpación de funciones dentro del área médica especializada del nosocomio poblano.

La captura ocurrió la noche del 14 de mayo, cuando Maximino León Baños presuntamente se preparaba para realizar una intervención ginecológica pese a estar registrado únicamente como médico cirujano.

De acuerdo con trabajadores del hospital, Maximino León Baños continuaba operando dentro del área de ginecología y colposcopia, aún después de dejar oficialmente la dirección del centro médico.

Investigación avanza tras captura del exdirector de hospital

La Fiscalía General del Estado de Puebla trasladó al exdirector del Hospital General de Huauchinango al Centro Regional de Reinserción Social, donde permanecerá mientras se determina oficialmente su situación jurídica correspondiente.

Autoridades indicaron que el médico fue detenido dentro de las instalaciones hospitalarias mediante un operativo ejecutado por elementos de la policía investigadora adscritos al estado.

Maximino León Baños (Redes sociales)

Según el Registro Nacional de Detenciones, el acusado vestía pantalón y playera obscura; además, presentaba una cicatriz en la nuca y tatuajes visibles en brazo izquierdo.

Personal médico aseguró que el detenido enfrentaba al menos tres denuncias internas relacionadas con presunto acoso laboral, hostigamiento y agresiones verbales contra trabajadoras del hospital poblano.

Trabajadores también señalaron que el médico firmaba documentos y recetas como especialista en ginecología, aunque oficialmente únicamente aparecía registrado como médico cirujano general ante autoridades.

Hasta marzo de este año, Maximino León Baños se desempeñó como director del hospital , aunque empleados afirmaron que todavía conservaba influencia operativa dentro de distintas áreas administrativas.

La investigación continuará mientras autoridades revisan posibles responsabilidades administrativas y penales relacionadas con el ejercicio médico especializado dentro del Hospital General de Huauchinango en Puebla.