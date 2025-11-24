Romina Contreras la actual presidenta municipal de Huixquilucan continúa dando pasos certeros en las políticas y estrategias para posicionar al municipio mexiquense como uno de los más desarrollados del Edomex. Si quieres conocer más sobre la alcaldesa, aquí te dejamos toda la información.

¿Quién es Romina Contreras?

Romina Contreras Carrasco es la actual Presidenta Municipal Constitucional de Huixquilucan, municipio del Estado de México. Su papel ha sido relevante en el contexto político local, al combinar gestión pública con una trayectoria ligada a la educación, el desarrollo social y la administración municipal.

¿Qué edad tiene Romina Contreras?

Si bien, no se tiene información sobre el año de nacimiento de Romina Carrasco, se sabe que su cumpleaños es el 17 de enero.

¿Romina Contreras tiene esposo?

Romina Contreras está casada con Enrique Vargas del Villar, un político que fue alcalde de Huixquilucan.

¿Qué signo zodiacal es Romina Contreras?

El signo del zodiaco de Rominas Contreras es Capricornio, un signo que es conocido por su personalidad ambiciosa, disciplinada y práctica.

¿Romina Contreras tiene hijos?

Según fuentes públicas, Romina Contreras y Enrique Vargas del Villar tienen tres hijas, con las que ha compartido varios momentos en sus redes sociales.

¿Qué estudió Romina Contreras?

Romina Contreras es licenciada en Derecho, carrera que cursó en la Universidad Anáhuac. Además, cuenta con un doctorado en Administración Pública.

¿En qué ha trabajado Romina Contreras?

Romina ha tenido varios cargos antes de ser presidenta municipal de Huixquilucan, pues fue Presidenta del DIF municipal de Huixquilucan y secretaria de Promoción de la Mujer en el Comité Municipal del PAN en Huixquilucan.