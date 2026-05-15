Maximino León Baños ha mantenido presencia pública en Puebla por su labor dentro del sistema de salud, especialmente en la región de Huauchinango.

Su gestión al frente del hospital también estuvo marcada por denuncias sobre carencias médicas, condiciones laborales y señalamientos internos relacionados con hostigamiento laboral hacia personal del nosocomio.

¿Quién es Maximino León Baños?

Maximino León Baños es un médico vinculado al sistema de salud pública en Puebla.

Fue director del Hospital General de Huauchinango, donde encabezó actividades institucionales, coordinación médica y programas relacionados con atención hospitalaria regional.

Su nombre también apareció en medios locales por participar en manifestaciones del sector salud para exigir mejores condiciones laborales e insumos médicos.

Maximino León Baños (Redes sociales)

¿Cuántos años tiene Maximino León Baños?

No existe información pública confirmada sobre la fecha de nacimiento o edad de Maximino León Baños en registros accesibles.

¿Quién es la esposa de Maximino León Baños?

No hay datos públicos disponibles sobre la vida personal o estado civil de Maximino León Baños.

¿Qué signo zodiacal es Maximino León Baños?

Debido a que no se conoce públicamente su fecha de nacimiento, no es posible determinar su signo zodiacal.

¿Quiénes son los hijos de Maximino León Baños?

No existen registros públicos sobre hijos o familia directa de Maximino León Baños.

¿Qué estudió Maximino León Baños?

Aunque se le identifica públicamente como médico y director hospitalario, no se han difundido detalles específicos sobre su formación académica o especialidad médica.

Algunos señalamientos periodísticos incluso cuestionaron la existencia de una cédula de especialidad, aunque no hay resoluciones oficiales públicas sobre ello.

¿En qué ha trabajado Maximino León Baños?

Maximino León Baños trabajó como director del Hospital General de Huauchinango, donde participó en actividades institucionales y coordinación regional de salud.

Durante su gestión denunció públicamente falta de medicamentos, equipo médico e infraestructura adecuada para atender pacientes.

En 2026 también surgieron denuncias internas por presunto hostigamiento laboral hacia personal femenino del hospital, acusaciones que fueron difundidas en medios locales.

Exdirector del Hospital General de Huauchinango enfrenta investigación

Elementos de la Policía Ministerial detuvieron a Maximino N, exdirector del Hospital General de Huauchinango, por presunta usurpación de funciones mientras permanecía activo en áreas médicas especializadas.

De acuerdo con reportes internos, el médico realizaba actividades en ginecología y colposcopia pese a estar registrado oficialmente únicamente como médico cirujano ante autoridades profesionales.

Tras la captura, el exfuncionario fue trasladado al Centro Regional de Reinserción Social de Huauchinango, mientras continúan investigaciones por posibles responsabilidades administrativas y penales dentro del hospital poblano.