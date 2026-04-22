El terapeuta Héctor Esteban Medina Delgado del Hospital General en Ciudad de México es señalado de acoso sexual en contra de una paciente; la denuncia se presentó en marzo y sigue ejerciendo.

Acorde con lo narrado por la pareja de la víctima, los hechos ocurrieron en consulta con el terapeuta, quien habría tocado y besado a su esposa sin su consentimiento.

La denuncia fue presentada tanto a las autoridades del Hospital General de México y la Fiscalía General de Justicia de CDMX, el médico sigue en el sanatorio sin avances en la investigación.

Hospital General de México: denuncian a terapeuta por acoso a paciente

Una mujer y paciente del Hospital General de México presentó una denuncia contra el fisioterapeuta Héctor Esteban Medina Delgado, por haberla acosado sexualmente.

Tal como narraron en entrevista con Pamela Cerdeira, fue en consulta en fisioterapia que el terapeuta bajó en dos ocasiones el pantalón, pese a que no era necesaria para su rehabilitación.

Añade que el terapeuta Héctor Estaban hizo comentarios sobre su ropa interior en la segunda ocasión, aunque fue tras la última terapia que el acoso aumentó a besos sin consentimiento.

El terapeuta Héctor Esteban habría besado a la mujer tras pasar un aparato en sus glúteos, una vez que le bajó su ropa interior, pidiendo que guardara silencio, lo que hizo hasta salir del Hospital General.

Debido al acoso del terapeuta Héctor Esteban Medina Delgado, la mujer se ha negado a continuar sus terapias o acudir al Hospital General de México por miedo.

Hospital General de México: terapeuta no ha sido separado del cargo pese a denuncia

Desde la madrugada del 28 de marzo 2026, la mujer presentó su denuncia ante la Fiscalía de Investigación en Delitos Sexuales, aunque no presentan avances en la investigación.

Por su parte, la directora del Hospital General de México, Alma Rosa Sánchez Conejo, informó a la pareja que procedería ante la denuncia por abuso sexual, acorde con normativa.

Sin embargo y pese a que firmaron diversas responsivas, a casi un mes de la denuncia, el terapeuta sigue en funciones, adscrito al área de Medicina Física y Rehabilitación .