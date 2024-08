Mildred Barrón es una joven abogada de Yucatán que se volvió viral tras confrontar a Loretta Ortiz, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los hechos ocurrieron durante la realización de un Foro por la reforma al Poder Judicial, el cual se celebró en la ciudad de Mérida.

Y es que Mildred Barrón increpó a Loretta Ortiz, acusando que sus intereses, como integrante del Pleno de la SCJN, son hacia Morena y no hacia el resto de mexicanos.

Mildred Barrón, la joven de Yucatán que confrontó a Loretta Ortiz

Mildred Barrón, asistente a un foro por la reforma al Poder Judicial, confrontó a Loretta Ortiz, quien se encontraba entre los panelistas del evento.

La joven abogada de Yucatán acusó a la ministra de mentir durante su participación respecto a dicho tema, así como de defender los intereses de Morena.

De manera particular Mildred Barrón aseveró que al promover la reforma que pretende el bloque oficialista, se destruye la democracia, así como la independencia judicial.

"Las Fiscalías dependen del Poder Ejecutivo, no del que usted representa. Sus intereses son hacia Morena, no hacia la gente. Deje de mentir, es una verdadera pena que estemos aquí los ciudadanos y vengan a mentirnos a la cara... ¿Cuál transformación? Están destruyendo la democracia, están destruyendo la independencia judicial” Mildred Barrón

Y es que Loretta Ortiz se encontraba exponiendo lo que a su ver son aspectos positivos que traería consigo dicha reforma, situación que despertó malestar en los asistentes.

De acuerdo con la ministra, la reforma es necesaria, toda vez que apeló a que esta es una consecuencia del mal actuar de las autoridades, por lo que si se estuviera en diferentes condiciones no se estaría planteando esta posibilidad.

Me duele, me duele en el alma ver como una “Ministra” de la Suprema Corte viene a mentirnos, a alabar al presidente, a hablar de todo menos de la realidad de la reforma pretendida. pic.twitter.com/7eV8dgjk6I — millie (@mildredberron) August 24, 2024

Loretta Ortiz responde a los señalamientos en Foro por Reforma al Poder Judicial

Luego de ser cuestionada, la ministra Loretta Ortiz tomó el micrófono y respondió a los señalamientos que le realizó la abogada Mildred Barrón.

Loretta Ortiz dijo que de manera particular no tiene razones para mentir, pero si existen dudas hacia su trabajo invitó a los asistentes a no votar por ella cuando se apruebe la reforma al Poder Judicial.

En tanto, invitó a quienes tengan confianza en el bloque oficialista a votar por ellos, en caso de que sea alguno de quienes simpatizan con este movimiento los que se postulen para continuar.