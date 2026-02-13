El jueves 12 de febrero, un juez de control vinculó a proceso a Juan Pablo Kuri, exdirigente del Partido Verde en el estado de Puebla, por el delito de violación conyugal en agravio de su exesposa.

Tras emitir vinculación a proceso, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que Juan Pablo Kuri deberá permanecer en prisión, toda vez que actualmente se encuentra recluido en el penal de San Pedro Cholula.

Ante esta situación, se cuestionó a Jimmy Natale, actual dirigente del Partido Verde en Puebla, quien señaló que Juan Pablo Kuri dejó de pertenecer a este partido desde hace 5 años.

Nota en desarrollo. En breve más información...