Juan Pablo Kuri Carballo, exdirigente del Partido Verde en el estado de Puebla, fue detenido por las autoridades el viernes 6 de febrero de 2026.

De acuerdo con la información, Juan Pablo Kuri Carballo fue detenido en la ciudad de Puebla por parte de agentes Policía Ministerial.

Pero, ¿ quién es Juan Pablo Kuri Carballo ? Te compartimos lo que se sabe acerca del exdirigente del Partido Verde en el estado de Puebla.

¿Quién es Juan Pablo Kuri Carballo? Exdirigente del Partido Verde en Puebla

Juan Pablo Kuri Carballo es un político y empresario mexicano, originario del estado de Puebla. En esta entidad en donde ha desempeñado la mayoría de sus cargos públicos, así como su perfil dentro del sector empresarial.

Juan Pablo Kuri Carballo, exdirigente del Partido Verde en Puebla (Tomada de FB)

¿Qué edad tiene Juan Pablo Kuri Carballo?

Juan Pablo Kuri Carballo nació el 16 de julio de 1983, por lo que actualmente tiene 42 años de edad.

¿Quién era la esposa de Juan Pablo Kuri Carballo?

Juan Pablo Kuri Carballo sostuvo un matrimonio con Sofía A., quien lo acusa de ser responsable de violencia familiar en su contra.

¿Qué signo zodiacal es Juan Pablo Kuri Carballo?

Juan Pablo Kuri Carballo nació un 16 de julio, por lo que de acuerdo con la astrología occidental es del signo zodiacal Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Juan Pablo Kuri Carballo?

Se desconoce si Juan Pablo Kuri Carballo tiene hijos, toda vez que esta información la mantiene privada.

¿Qué estudió Juan Pablo Kuri Carballo?

Juan Pablo Kuri Carballo tiene la Licenciatura de Administración por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

¿En qué ha trabajado Juan Pablo Kuri Carballo?

Juan Pablo Kuri Carballo cuenta con experiencia dentro del sector privado y el sector público, destacando como dirigente del Partido Verde en Puebla.

Además, se ha desempeñado como diputado local en el estado de Puebla, siendo vicepresidente de la Mesa Directiva. (2018 a 2021).

También cuenta con experiencia dentro del Ayuntamiento de Puebla, cuando durante la administración de Antonio Gali Fayad presidió la Comisión de Desarrollo Económico y Competitividad.

Detienen en Puebla a Juan Pablo Kuri Carballo, exdirigente del Partido Verde

Autoridades de Puebla dieron a conocer el viernes 6 de febrero de 2026 la detención de Juan Pablo Kuri Carballo, exdirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México.

Según la información, el político y empresario fue detenido en el Aeropuerto de Huejotzingo por agentes ministeriales, debido a una denuncia en su contra por el delito de violencia familiar en agravio de su exesposa Sofía A.

De manera puntual, los reportes revelados señalan que Juan Pablo Kuri Carballo fue asegurado debido a que habría cometido violación en contra de su cónyuge.

Tras si detención, el empresario fue trasladado a la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, en donde fue puesto a disposición del juez que lo solicitó.