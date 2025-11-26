Acusan al alcalde de Tetepango, Hidalgo, de violencia familiar

Enrique Estrada, alcalde del municipio de Tetepango por el Partido Verde, en el estado de Hidalgo, fue acusado por cometer violencia familiar.

Los señalamientos fueron emitidos por su esposa , la presidenta del DIF Tetepango, Adriana Islas Dezha, quien señaló ha recibido agresiones verbales por parte del alcalde de Tetepango.

Exhiben violencia familiar del alcalde de Tetepango, Hidalgo, en contra de su esposa

Hoy martes 25 de noviembre de 2025, en el marco del 25N, Adriana Islas Dezha, esposa del alcalde de Tetepango, lo acusó de cometer violencia familiar en su contra, a través de agresiones verbales.

Esto a través de pancartas, colocadas en el Palacio municipal, en donde Enrique Estrada fue señalado de proferir mensajes donde hace referencia al físico, a la apariencia física e incluso asegurando que solo habría utilizado a su esposa para ganar la elección en Tetepango.

Además, Islas Dezha señaló que ha sido víctima de agresiones físicas por parte del edil, contra quien ya presentó una denuncia formal.

Aseguró que fue el pasado 25 de octubre, cuando acudió ante la Fiscalía especializada, en donde interpuso una denuncia en contra de Enrique Estrada por violencia familiar.

Al respecto, autoridades habrían iniciado una carpeta de investigación en contra del alcalde de Tetepango, quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.

Según manifestó Adriana Islas Dezha, las agresiones de Enrique Estrada tendrían varios años, por lo que solicitó la ayuda de las autoridades.