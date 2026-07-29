Después de más de tres décadas, el FOVISSSTE retomó la construcción de vivienda social con el inicio del desarrollo habitacional Carmen Serdán, en Puebla, donde se edificarán 512 viviendas destinadas a personas trabajadoras al servicio del Estado con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos.

La vocal ejecutiva del FOVISSSTE, Jabnely Maldonado Meza, encabezó la colocación de la primera piedra del proyecto, acompañada por el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama; la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel; y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

Con este proyecto, el Fondo de la Vivienda recupera una de sus atribuciones históricas y busca fortalecer su vocación social mediante la construcción de 100 mil viviendas en todo el país para trabajadores del Estado que no cuentan con una casa propia.

Puebla será la primera entidad donde FOVISSSTE construya vivienda social

El gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que Puebla será el primer estado donde el FOVISSSTE retomará la construcción directa de vivienda social.

El desarrollo habitacional Carmen Serdán estará conformado por 512 viviendas de 60 metros cuadrados, construidas bajo los siete principios de vivienda adecuada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Además de las casas, el conjunto contará con consultorios médicos del ISSSTE, una tienda SUPERISSSTE y espacios comunitarios, con el objetivo de ofrecer mejores condiciones de bienestar para las familias beneficiarias.

Como parte del programa, los nuevos desarrollos habitacionales llevarán el nombre de mujeres que marcaron la historia de México, por lo que el primer conjunto recibirá el nombre de Carmen Serdán.

FOVISSSTE entrega 392 constancias de finiquito de crédito en Puebla

En el mismo evento, el FOVISSSTE entregó 392 Constancias de Finiquito de crédito a derechohabientes de Puebla, como parte de las acciones del Programa de Vivienda para el Bienestar.

La estrategia también contempla la atención de los llamados créditos impagables, con el propósito de brindar certeza jurídica a quienes concluyeron el pago de su vivienda después de años de liquidar sus financiamientos.

Por su parte, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, destacó que el inicio de este proyecto representa el regreso del FOVISSSTE como un organismo constructor de vivienda, una función que no desempeñaba desde hace 34 años, y que permitirá ampliar el acceso a una vivienda digna para las y los trabajadores al servicio del Estado.