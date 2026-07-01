El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) puso a disposición de las personas acreditadas un nuevo estado de cuenta diseñado para ofrecer información más clara, precisa y accesible sobre la situación de sus créditos de vivienda.

La nueva herramienta comenzó a operar a partir del 1 de julio y busca facilitar el seguimiento puntual de los financiamientos mediante un formato más sencillo y transparente.

El FOVISSSTE presentó un nuevo estado de cuenta que permitirá a las personas acreditadas consultar de forma más clara el saldo de su crédito. (cortesía)

Nuevo estado de cuenta FOVISSSTE ofrece mayor claridad financiera

Con este nuevo documento, las personas acreditadas podrán identificar de manera más sencilla el monto original de su crédito, el total pagado y el saldo pendiente, tanto en Unidad de Medida y Actualización (UMA) como en pesos.

Además, el nuevo estado de cuenta FOVISSSTE concentra la información más relevante relacionada con el financiamiento, permitiendo una mejor comprensión de la situación financiera de cada crédito.

FOVISSSTE facilita el control de pagos y adeudos

El documento incorpora información detallada sobre los pagos realizados, el monto que debe cubrirse durante cada periodo y la forma en que se calcula el pago correspondiente. También especifica la diferencia que pudiera existir entre el pago requerido y el monto descontado a las personas trabajadoras al servicio del Estado.

De esta manera, el FOVISSSTE busca que las personas acreditadas tengan una visión más completa de sus obligaciones financieras y puedan tomar decisiones informadas sobre su crédito.

Además, como parte de las mejoras implementadas, el documento integra referencias bancarias, CLABE, convenios con instituciones financieras y datos de establecimientos autorizados para efectuar pagos de manera más práctica.

Esta actualización busca simplificar los procesos para las personas acreditadas y facilitar el cumplimiento oportuno de sus obligaciones crediticias.

FOVISSSTE fortalece la transparencia en créditos de vivienda

El nuevo formato también incluye un apartado informativo donde se explica que la Unidad de Medida y Actualización (UMA) se actualiza cada año y que este ajuste puede influir en el saldo de los créditos contratados bajo este esquema.

Con estas acciones, el FOVISSSTE fortalece la transparencia, mejora la comprensión de la información financiera y brinda a las personas acreditadas herramientas que facilitan la administración y seguimiento de sus créditos de vivienda.