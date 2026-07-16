El cortometraje Techiq, realizado por estudiantes y egresados de la Facultad de Artes Plásticas y Audiovisuales (ARPA) de la BUAP, fue nominado en la categoría Mejor Cortometraje de Ficción de la edición número 68 de los Premios Ariel, considerados el máximo reconocimiento cinematográfico otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas.

La producción reúne el trabajo de jóvenes creadores formados en la BUAP, entre ellos Missael Sánchez Arce, escritor y director del proyecto; Miguel Reyes, productor asociado; Víctor M. Morales, responsable del diseño sonoro y musicalización; Luis Alberto Zamora, encargado del sonido directo; así como Enda Viaani Sánchez y Andoni Josep Pizano, asistentes de sonido.

Cortometraje Techiq de estudiantes y egresados BUAP es nominado al Ariel 2026. (cortesía)

Missael Sánchez Arce llevó a la pantalla una historia hablada en náhuatl

El egresado de la Licenciatura en Cinematografía de la BUAP, Missael Sánchez Arce, explicó que la inspiración del proyecto surgió a partir del techiq, un ave considerada mensajera dentro de la tradición local.

La historia sigue a dos campesinos que esperan que el techiq les anuncie el regreso de su hijo, quien emigró a una gran ciudad en busca de trabajo.

El cortometraje tiene una duración de 30 minutos y está hablado completamente en náhuatl. Cuenta con la participación de actores no profesionales originarios de San Miguel Canoa y San Isidro Buensuceso, comunidades que aportan autenticidad a la narrativa.

Techiq ha participado en festivales nacionales y muestras de cine indígena

Antes de su nominación a los Premios Ariel 2026, Techiq formó parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia 2025 dentro de la categoría de Cortometrajes Mexicanos.

La producción también fue seleccionada en el Primer Festival de Cortometrajes Cine del Mictlán Zacapoaxtla 2025 y en la Muestra de Cine de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes ECAMC 2025, organizada en la Ciudad de México por el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).

Cortometraje Techiq de estudiantes y egresados BUAP es nominado al Ariel 2026. (cortesía)

Cortometraje de la BUAP obtuvo apoyos para la creación audiovisual

El proyecto recibió en 2023 el Estímulo para la Creación Audiovisual en México y Centroamérica para Comunidades Indígenas y Afrodescendientes (ECAMC), reconocimiento que impulsa producciones vinculadas con pueblos originarios.

Asimismo, Techiq fue beneficiado con el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) Puebla 2024, respaldo que contribuyó al desarrollo de esta obra cinematográfica.

La nominación a los Premios Ariel 2026 coloca a Techiq entre las producciones más destacadas del cine nacional y reconoce el trabajo realizado por estudiantes y egresados de la BUAP en la creación de historias que promueven la diversidad cultural y lingüística de México.