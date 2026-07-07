Martín Rodrigo Echeverría Victoria, profesor-investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico (ICGDE) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), fue admitido como miembro de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), en reconocimiento a su trayectoria y contribuciones en los campos de la ciencia política y la comunicación.

La Academia Mexicana de Ciencias reúne a algunos de los científicos más destacados del país en disciplinas como las ciencias naturales, sociales, humanidades y áreas exactas, por lo que este nombramiento representa un reconocimiento a la labor académica y de investigación del especialista.

Investigador de la BUAP destaca por sus aportes en ciencia política y comunicación

Actualmente, Martín Rodrigo Echeverría Victoria forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) con nivel III y desarrolla líneas de investigación relacionadas con la ciencia política, la comunicación social, los sistemas de medios, la mediatización de la política, el entretenimiento político, la publicidad política y los efectos de los medios de comunicación.

El académico también analiza la relación entre la prensa y el poder, las campañas políticas digitales y tradicionales, así como la influencia de los medios de comunicación en el comportamiento político y la vida social.

Doctor en Comunicación y Cultura por la Universidad de Sevilla, en España, integra el cuerpo académico “Comunicación política y ciudadanía en la transición democrática” y participa en organismos nacionales e internacionales especializados en investigación sobre comunicación y medios.

Reconocimiento refleja el impulso de la BUAP a la investigación científica

Tras recibir esta distinción, el investigador señaló que formar parte de la Academia Mexicana de Ciencias representa un reconocimiento a su trayectoria y también al respaldo que la BUAP brinda a la investigación científica.

Destacó que los recursos, la infraestructura y las oportunidades que ofrece la universidad permiten fortalecer el trabajo académico y contribuir al desarrollo de la ciencia, lo que favorece que investigadores de la institución alcancen reconocimiento nacional e internacional.

Con este nombramiento, Martín Rodrigo Echeverría Victoria se incorpora a una de las organizaciones científicas más importantes del país, que impulsa la investigación, la formación de nuevas generaciones de científicos y la difusión del conocimiento en México.