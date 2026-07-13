Estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) desarrollaron Protavia, una startup biotecnológica enfocada en la elaboración de alimentos funcionales a base de proteína de grillo, con el objetivo de contribuir al combate de la desnutrición infantil mediante productos con alto valor nutricional.

El proyecto fue creado por alumnos de las licenciaturas en Biotecnología, Comercio Internacional y Administración, quienes, con apoyo de la Incubadora BUAP y de la Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento (DITCo), diseñaron un modelo para producir proteína entomológica que posteriormente es utilizada en botanas con distintos sabores.

Protavia de la BUAP apuesta por la innovación alimentaria y la producción inteligente

Además del desarrollo de alimentos, los alumnos crearon granjas modulares inteligentes para la crianza de grillos, equipadas con sensores que monitorean variables como temperatura, humedad, iluminación y alimentación, con el fin de optimizar la producción.

El proyecto ha sido reconocido en competencias como Hult Prize México 2026 y por el Aspire Institute, además de participar en Walmart Agro Day Fest 2026.

También representará a la BUAP en las finales de Enactus AgroYouth 2026, mientras impulsa Semillas del Futuro, una iniciativa que promueve la educación nutricional en escuelas de nivel básico.