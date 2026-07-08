La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la Secretaría de Desarrollo Turístico del Estado de Pueblo firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer el turismo en la entidad mediante proyectos conjuntos en los que participarán estudiantes, investigadores y especialistas.

Durante la firma del acuerdo, la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, destacó que este convenio fortalece la vinculación entre la institución y el Gobierno del Estado para acompañar acciones enfocadas en impulsar una actividad que representa una fuente importante de ingresos para Puebla.

Para nosotros como institución de educación superior es fundamental la vinculación social. Por lo tanto, este tipo de convenios dan cuenta del trabajo en conjunto por el bienestar de la sociedad y en los cuales se involucrarán estudiantes e investigadores. Lilia Cedillo Ramírez, rectora de la BUAP

La BUAP y la Secretaría de Desarrollo Turístico de Puebla firmaron un convenio para impulsar proyectos académicos y turísticos. (cortesía)

Secretaría de Turismo apuesta por nuevos proyectos

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Turístico del Estado de Puebla, Carla López-Malo Villalón, agradeció la colaboración con la universidad y señaló que el acuerdo permitirá desarrollar nuevos productos turísticos.

Este es el comienzo de una gran colaboración y sé que pronto vamos a presentar muchos proyectos en conjunto, los cuales serán presentados por los jóvenes, quienes son el futuro. Carla López-Malo Villalón, secretaria de Desarrollo Turístico del Estado de Puebla

A su vez, la abogada general de la BUAP, Miriam Olga Ponce Gómez, señaló que esta colaboración representa una oportunidad para fortalecer actividades académicas relacionadas con el sector turístico.

Explicó que el acuerdo permitirá abrir espacios para que estudiantes, docentes, investigadores y especialistas compartan experiencias y propuestas orientadas a incrementar la competitividad turística de Puebla.

La educación tiene sentido cuando transforma vidas y cuando el conocimiento se pone al servicio de la comunidad. Este convenio es el inicio de una relación sólida, cercana y duradera basada en el diálogo, la cooperación y el compromiso con el desarrollo del estado. Miriam Olga Ponce Gómez, abogada General de la BUAP

La BUAP y la Secretaría de Desarrollo Turístico de Puebla firmaron un convenio para impulsar proyectos académicos y turísticos. (cortesía)

En el acto protocolario estuvieron presentes el subsecretario de Desarrollo Turístico, Carlos Márquez Pérez; el subsecretario de Promoción Turística, José Miguel Vélez Moreno; y la directora de la Facultad de Administración de la BUAP, María Guadalupe Morales Espíndola.