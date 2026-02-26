Daniela Elena Alatorre es una cineasta, productora y promotora cultural mexicana-estadounidense que fue nombrada Directora General del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE). Si quieres conocer más sobre su trayectoria y vida profesional, continúa leyendo.

¿Quién es Daniela Alatorre Benard?

Daniela Elena Alatorre Benard es directora, productora, fotógrafa y editora de cine con casi veinte años de trayectoria en la industria cinematográfica. En 2024 fue designada como titular del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), organismo público encargado de apoyar y promover el cine mexicano.

¿Qué edad tiene Daniela Alatorre Benard?

Se desconoce la fecha exacta de nacimiento de Daniela Alatorre; sin embargo, se sabe que nació en 1979, por lo que tiene alrededor de 47 años.

¿Daniela Alatorre Benard tiene esposo?

Se desconoce si Daniela Alatorre tiene esposo, pues la información disponible se centra en su cargo como directora de IMCINE.

¿Qué signo zodiacal es Daniela Alatorre Benard?

No es posible determinar cuál es el signo zodiacal de Daniela Alatorre Benard, ya que no se conoce cuál es su fecha de nacimiento.

¿Daniela Alatorre Benard tiene hijos?

No existen datos públicos confiables sobre si Daniela Alatorre Benard tiene hijos; su vida personal se mantiene en privado.

¿Qué estudió Daniela Alatorre Benard?

Daniela Alatorre se graduó en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en Cine Documental por la Escuela de Artes Visuales de Nueva York (School of Visual Arts), Estados Unidos.

¿En qué ha trabajado Daniela Alatorre Benard?

Daniela Alatorre se ha desarrollado principalmente en el cine documental y la producción audiovisual, destacando logros como: