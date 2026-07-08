Ya están los nominados a los Premios Ariel 2026; esta película domina la lista

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) reveló este 8 de julio de 2026 a los nominados de los Premios Ariel 2026, que reconocen lo mejor del cine mexicano.
La película En el camino, de David Pablos, lidera con 12 nominaciones, seguida por Aún es de noche en Caracas, de Marité Ugás y Mariana Rondón, con 11 candidaturas.
Además, el Ariel de Oro será otorgado a la actriz Rosita Arenas y al documentalista Demetrio Bilbatúa por su trayectoria artística.
Lista completa nominados a los Premios Ariel 2026
Conoce a todos los nominados a los Premios Ariel 2026, a continuación te dejamos la lista completa y por categorías:
Mejor Película
- El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- En el camino
- La libertad de Fierro
- O último azul
- Vainilla
Mejor Ópera Prima
- Cocodrilos
- El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- Juana
- La reserva
- Vainilla
Mejor Largometraje Documental
- Brigada 2045
- Gaza, la franja del exterminio
- La libertad de Fierro
- Llamarse Olimpia
- Vidas en la orilla
Mejor Largometraje de Animación
- La gran historia de la filosofía occidental
- Soy Frankelda
Mejor Dirección
- David Pablos – En el camino
- Ernesto Martínez Bucio – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- Gabriel Mascaro – O último azul
- Lucía Gajá – Vidas en la orilla
- Pablo Pérez Lombardini – La reserva
Mejor Actriz
- Ángela Molina – Cosmos
- Diana Sedano – Juana
- Emma Dib – La eterna adolescente
- Mónica del Carmen – Las mutaciones
- Natalia Reyes – Aún es de noche en Caracas
Mejor Actor
- Andrés Catzín – Cosmos
- Ernesto Rocha – Adiós, amor
- Hoze Meléndez – Cocodrilos
- Mauricio Isaac – Café Chairel
- Osvaldo Sánchez – En el camino
Mejor Coactuación Masculina
- Bernardo Gamboa – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- Héctor Kotsifakis – Pérdida total
- Manuel Cruz Vivas – Cocodrilos
- Mariano López Sosa – En el camino
- Roberto Sosa – Las locuras
Mejor Coactuación Femenina
- Arcelia Ramírez – Cocodrilos
- Margarita Sanz – Juanas
- Ángeles Cruz – Las locuras
- Ruth Ramos – La eterna adolescente
- Teresita Sánchez – Cocodrilos
Mejor Revelación Actoral
- Aurora Dávila – Vainilla
- Carolina Guzmán – La reserva
- Donovan Said – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- Laura Uribe Rojas – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- Víctor Miguel Prieto – En el camino
Mejor Guión Original
- En el camino
- El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- O último azul
- Cosmos
- La reserva
Mejor Guión Adaptado
- Los dos hemisferios de Lucca
- Mujeres del alba
- La sombra del catire
- Las mutaciones
- Aún es de noche en Caracas
Mejor Fotografía
- Cosmos
- O último azul
- En el camino
- Aún es de noche en Caracas
- La reserva
Mejor Sonido
- Autos, mota y rocanrol
- Aún es de noche en Caracas
- O último azul
- Brigada 2045
- Cosmos
Mejor Música Original
- En el camino
- Juana
- O último azul
- Brigada 2045
- La reserva
Mejor Vestuario
- Aún es de noche en Caracas
- En el camino
- Cosmos
- Vainilla
- Autos, mota y rocanrol
Mejores Efectos Visuales
- Un cuento de pescadores
- Autos, mota y rocanrol
- En el camino
- Soy Frankelda
- Aún es de noche en Caracas
Mejores Efectos Especiales
- Contraataque
- Un cuento de pescadores
- Mujeres del alba
- Cocodrilos
- Aún es de noche en Caracas
Mejor Maquillaje
- En el camino
- Vainilla
- Un cuento de pescadores
- Autos, mota y rocanrol
- Aún es de noche en Caracas
Mejor Diseño de Arte
- En el camino
- Autos, mota y rocanrol
- Daniela Rojas
- Aún es de noche en Caracas
- Vainilla
Mejor Edición
- Vidas en la orilla
- El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- En el camino
- Gerry Adams: El hombre de Ballymurphy
- O último azul
Mejor Cortometraje Animado
- Azulesepia
- Desdoblándome
- Te prometo violencia
- Teatro secreto
- Wing Shop
Mejor Cortometraje de Ficción
- Azul
- Crónica menor
- Oc ni temiki (sigo soñando)
- Techiq
- Una torreta en llamas
Mejor Cortometraje Documental
- La mar
- Las voces del despeñadero
- Mácula
- Mujer de barro
- Toda la vida para siempre
Mejor Película Iberoamericana
- Belén (Argentina)
- La misteriosa mirada del flamenco (Chile)
- Los domingos (España)
- Manas (Brasil)
- Un poeta (Colombia)