La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) reveló este 8 de julio de 2026 a los nominados de los Premios Ariel 2026, que reconocen lo mejor del cine mexicano.

La película En el camino, de David Pablos, lidera con 12 nominaciones, seguida por Aún es de noche en Caracas, de Marité Ugás y Mariana Rondón, con 11 candidaturas.

Además, el Ariel de Oro será otorgado a la actriz Rosita Arenas y al documentalista Demetrio Bilbatúa por su trayectoria artística.

Ya están los nominados a los Premios Ariel 2026; esta película domina la lista
Ya están los nominados a los Premios Ariel 2026; esta película domina la lista (Premios Ariel)

Lista completa nominados a los Premios Ariel 2026

Conoce a todos los nominados a los Premios Ariel 2026, a continuación te dejamos la lista completa y por categorías:

Mejor Película

  • El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
  • En el camino
  • La libertad de Fierro
  • O último azul
  • Vainilla
En el Camino
En el Camino (Especial)

Mejor Ópera Prima

  • Cocodrilos
  • El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
  • Juana
  • La reserva
  • Vainilla

Mejor Largometraje Documental

  • Brigada 2045
  • Gaza, la franja del exterminio
  • La libertad de Fierro
  • Llamarse Olimpia
  • Vidas en la orilla

Mejor Largometraje de Animación

  • La gran historia de la filosofía occidental
  • Soy Frankelda
Soy Frankelda
Soy Frankelda (Cinema Fantasma)

Mejor Dirección

  • David Pablos – En el camino
  • Ernesto Martínez Bucio – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
  • Gabriel Mascaro – O último azul
  • Lucía Gajá – Vidas en la orilla
  • Pablo Pérez Lombardini – La reserva
David Pablos, director mexicano
David Pablos, director mexicano (@david.pablos / Instagram)

Mejor Actriz

  • Ángela Molina – Cosmos
  • Diana Sedano – Juana
  • Emma Dib – La eterna adolescente
  • Mónica del Carmen – Las mutaciones
  • Natalia Reyes – Aún es de noche en Caracas
Ángela Molina, protagonista de la nueva campaña de Zara
Ángela Molina (Cortesía)

Mejor Actor

  • Andrés Catzín – Cosmos
  • Ernesto Rocha – Adiós, amor
  • Hoze Meléndez – Cocodrilos
  • Mauricio Isaac – Café Chairel
  • Osvaldo Sánchez – En el camino
Osvaldo Sánchez, actor de En el camino
Osvaldo Sánchez, actor de En el camino (Especial)

Mejor Coactuación Masculina

  • Bernardo Gamboa – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
  • Héctor Kotsifakis – Pérdida total
  • Manuel Cruz Vivas – Cocodrilos
  • Mariano López Sosa – En el camino
  • Roberto Sosa – Las locuras
Roberto Sosa
Roberto Sosa (@robertososamx / Instagram)

Mejor Coactuación Femenina

  • Arcelia Ramírez – Cocodrilos
  • Margarita Sanz – Juanas
  • Ángeles Cruz – Las locuras
  • Ruth Ramos – La eterna adolescente
  • Teresita Sánchez – Cocodrilos
Arcelia Ramírez en Cannes
Arcelia Ramírez en Cannes (CHRISTOPHE SIMON / AFP)

Mejor Revelación Actoral

  • Aurora Dávila – Vainilla
  • Carolina Guzmán – La reserva
  • Donovan Said – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
  • Laura Uribe Rojas – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
  • Víctor Miguel Prieto – En el camino

Mejor Guión Original

  • En el camino
  • El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
  • O último azul
  • Cosmos
  • La reserva

Mejor Guión Adaptado

  • Los dos hemisferios de Lucca
  • Mujeres del alba
  • La sombra del catire
  • Las mutaciones
  • Aún es de noche en Caracas

Mejor Fotografía

  • Cosmos
  • O último azul
  • En el camino
  • Aún es de noche en Caracas
  • La reserva
Aún es de noche en Caracas
Aún es de noche en Caracas (Especial)

Mejor Sonido

  • Autos, mota y rocanrol
  • Aún es de noche en Caracas
  • O último azul
  • Brigada 2045
  • Cosmos

Mejor Música Original

  • En el camino
  • Juana
  • O último azul
  • Brigada 2045
  • La reserva

Mejor Vestuario

  • Aún es de noche en Caracas
  • En el camino
  • Cosmos
  • Vainilla
  • Autos, mota y rocanrol

Mejores Efectos Visuales

  • Un cuento de pescadores
  • Autos, mota y rocanrol
  • En el camino
  • Soy Frankelda
  • Aún es de noche en Caracas

Mejores Efectos Especiales

  • Contraataque
  • Un cuento de pescadores
  • Mujeres del alba
  • Cocodrilos
  • Aún es de noche en Caracas

Mejor Maquillaje

  • En el camino
  • Vainilla
  • Un cuento de pescadores
  • Autos, mota y rocanrol
  • Aún es de noche en Caracas

Mejor Diseño de Arte

  • En el camino
  • Autos, mota y rocanrol
  • Daniela Rojas
  • Aún es de noche en Caracas
  • Vainilla

Mejor Edición

  • Vidas en la orilla
  • El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
  • En el camino
  • Gerry Adams: El hombre de Ballymurphy
  • O último azul

Mejor Cortometraje Animado

  • Azulesepia
  • Desdoblándome
  • Te prometo violencia
  • Teatro secreto
  • Wing Shop

Mejor Cortometraje de Ficción

  • Azul
  • Crónica menor
  • Oc ni temiki (sigo soñando)
  • Techiq
  • Una torreta en llamas

Mejor Cortometraje Documental

  • La mar
  • Las voces del despeñadero
  • Mácula
  • Mujer de barro
  • Toda la vida para siempre

Mejor Película Iberoamericana

  • Belén (Argentina)
  • La misteriosa mirada del flamenco (Chile)
  • Los domingos (España)
  • Manas (Brasil)
  • Un poeta (Colombia)
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