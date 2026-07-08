La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) reveló este 8 de julio de 2026 a los nominados de los Premios Ariel 2026, que reconocen lo mejor del cine mexicano.

La película En el camino, de David Pablos, lidera con 12 nominaciones, seguida por Aún es de noche en Caracas, de Marité Ugás y Mariana Rondón, con 11 candidaturas.

Además, el Ariel de Oro será otorgado a la actriz Rosita Arenas y al documentalista Demetrio Bilbatúa por su trayectoria artística.

Ya están los nominados a los Premios Ariel 2026; esta película domina la lista (Premios Ariel)

Lista completa nominados a los Premios Ariel 2026

Conoce a todos los nominados a los Premios Ariel 2026, a continuación te dejamos la lista completa y por categorías:

Mejor Película

El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)

En el camino

La libertad de Fierro

O último azul

Vainilla

En el Camino (Especial)

Mejor Ópera Prima

Cocodrilos

El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)

Juana

La reserva

Vainilla

Mejor Largometraje Documental

Brigada 2045

Gaza, la franja del exterminio

La libertad de Fierro

Llamarse Olimpia

Vidas en la orilla

Mejor Largometraje de Animación

La gran historia de la filosofía occidental

Soy Frankelda

Soy Frankelda (Cinema Fantasma)

Mejor Dirección

David Pablos – En el camino

Ernesto Martínez Bucio – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)

Gabriel Mascaro – O último azul

Lucía Gajá – Vidas en la orilla

Pablo Pérez Lombardini – La reserva

David Pablos, director mexicano (@david.pablos / Instagram)

Mejor Actriz

Ángela Molina – Cosmos

Diana Sedano – Juana

Emma Dib – La eterna adolescente

Mónica del Carmen – Las mutaciones

Natalia Reyes – Aún es de noche en Caracas

Ángela Molina (Cortesía)

Mejor Actor

Andrés Catzín – Cosmos

Ernesto Rocha – Adiós, amor

Hoze Meléndez – Cocodrilos

Mauricio Isaac – Café Chairel

Osvaldo Sánchez – En el camino

Osvaldo Sánchez, actor de En el camino (Especial)

Mejor Coactuación Masculina

Bernardo Gamboa – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)

Héctor Kotsifakis – Pérdida total

Manuel Cruz Vivas – Cocodrilos

Mariano López Sosa – En el camino

Roberto Sosa – Las locuras

Roberto Sosa (@robertososamx / Instagram)

Mejor Coactuación Femenina

Arcelia Ramírez – Cocodrilos

Margarita Sanz – Juanas

Ángeles Cruz – Las locuras

Ruth Ramos – La eterna adolescente

Teresita Sánchez – Cocodrilos

Arcelia Ramírez en Cannes (CHRISTOPHE SIMON / AFP)

Mejor Revelación Actoral

Aurora Dávila – Vainilla

Carolina Guzmán – La reserva

Donovan Said – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)

Laura Uribe Rojas – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)

Víctor Miguel Prieto – En el camino

Mejor Guión Original

En el camino

El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)

O último azul

Cosmos

La reserva

Mejor Guión Adaptado

Los dos hemisferios de Lucca

Mujeres del alba

La sombra del catire

Las mutaciones

Aún es de noche en Caracas

Mejor Fotografía

Cosmos

O último azul

En el camino

Aún es de noche en Caracas

La reserva

Aún es de noche en Caracas (Especial)

Mejor Sonido

Autos, mota y rocanrol

Aún es de noche en Caracas

O último azul

Brigada 2045

Cosmos

Mejor Música Original

En el camino

Juana

O último azul

Brigada 2045

La reserva

Mejor Vestuario

Aún es de noche en Caracas

En el camino

Cosmos

Vainilla

Autos, mota y rocanrol

Mejores Efectos Visuales

Un cuento de pescadores

Autos, mota y rocanrol

En el camino

Soy Frankelda

Aún es de noche en Caracas

Mejores Efectos Especiales

Contraataque

Un cuento de pescadores

Mujeres del alba

Cocodrilos

Aún es de noche en Caracas

Mejor Maquillaje

En el camino

Vainilla

Un cuento de pescadores

Autos, mota y rocanrol

Aún es de noche en Caracas

Mejor Diseño de Arte

En el camino

Autos, mota y rocanrol

Daniela Rojas

Aún es de noche en Caracas

Vainilla

Mejor Edición

Vidas en la orilla

El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)

En el camino

Gerry Adams: El hombre de Ballymurphy

O último azul

Mejor Cortometraje Animado

Azulesepia

Desdoblándome

Te prometo violencia

Teatro secreto

Wing Shop

Mejor Cortometraje de Ficción

Azul

Crónica menor

Oc ni temiki (sigo soñando)

Techiq

Una torreta en llamas

Mejor Cortometraje Documental

La mar

Las voces del despeñadero

Mácula

Mujer de barro

Toda la vida para siempre

Mejor Película Iberoamericana

Belén (Argentina)

La misteriosa mirada del flamenco (Chile)

Los domingos (España)

Manas (Brasil)

Un poeta (Colombia)