La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró la Universidad del Deporte (UDEP) en Puebla, institución que tendrá capacidad para mil 500 estudiantes y ofrecerá un modelo de formación integral orientado a la preparación deportiva y el alto rendimiento.

Durante el evento, también anunció la Beca de Transporte Gertrudis Bocanegra, dirigida a estudiantes de nivel superior para apoyar sus gastos de traslado y contribuir a que continúen con su formación académica.

Universidad del Deporte de Puebla tendrá capacidad para mil 500 estudiantes

La UDEP cuenta con una superficie de intervención de 61 mil 750 metros cuadrados y un modelo de preparación que contempla áreas como Liderazgo y Comunicación, Resistencia y Poder, Velocidad y Agilidad, Rendimiento Mental, Recuperación, Idiomas y Asesoría de Atletas, además de Prevención de Lesiones.

De acuerdo con la información presentada durante la inauguración, el proyecto cuenta con recursos multianuales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y contempla la generación de 700 empleos.

En la ceremonia, Claudia Sheinbaum destacó la importancia de confiar en las capacidades de las juventudes mexicanas y reconoció el papel del deporte en la formación de nuevas generaciones.

Al dirigirse a las y los deportistas, recordó la historia de México y llamó a representar al país con orgullo durante las competencias. “Cuando lleguen a una cancha, siempre lleven la frente en alto porque somos mexicanas y mexicanos”, expresó.

Por su parte, el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco Marrufo, señaló que el objetivo es garantizar el deporte como un derecho y fortalecer la preparación desde las primeras etapas escolares hasta el alto rendimiento.

También mencionó la reactivación de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales en los niveles de primaria, secundaria y preparatoria, así como la preparación de atletas rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Claudia Sheinbaum anuncia Beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes de nivel superior

Durante la inauguración, la presidenta anunció que las y los estudiantes de nivel superior tendrán acceso a la Beca de Transporte Gertrudis Bocanegra, un apoyo destinado a contribuir con los gastos de traslado y facilitar la continuidad de sus estudios.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, señaló que la Universidad del Deporte representa una oportunidad para ampliar las opciones de formación de las juventudes. También recordó que la entidad fue sede de los Juegos Deportivos y Escolares, así como de la Olimpiada CONADE.

Armenta destacó que Puebla pasó de 11 a más de 24 medallas de oro en un año y mencionó la creación de ligas estatales de béisbol, basquetbol y fútbol como parte de las acciones para impulsar la actividad deportiva.

Durante el acto también participaron deportistas que compartieron sus experiencias y expectativas sobre la formación que ofrece la UDEP. Angelina Díaz, atleta de levantamiento de pesas, reconoció la importancia de contar con referentes para las mujeres en el deporte; mientras que Victoria Lara, de gimnasia de trampolín, y Karla Sofía, practicante de escalada deportiva, agradecieron los apoyos y oportunidades destinados a las nuevas generaciones.

Al concluir la ceremonia, las autoridades federales y estatales recorrieron las instalaciones de la Universidad del Deporte, que ofrecerá espacios para el desarrollo de capacidades físicas, preparación mental y formación de atletas.