El gobernador Alejandro Armenta Mier asistió a la final de la primera temporada de la Liga Estatal de Béisbol de Puebla 2026, disputada entre los equipos de Acatzingo y Cuautlancingo en las instalaciones de la Universidad del Deporte del Estado de Puebla (UDEP).

El torneo, dirigido a jóvenes de entre 16 y 21 años, reunió a 400 participantes de 15 municipios y contó con el respaldo del Gobierno estatal, que destinó 971 mil 200 pesos para la adquisición de uniformes y material deportivo.

Liga Estatal de Béisbol de Puebla reúne a 400 jóvenes de 15 municipios

La competencia es un proyecto del Gobierno de Puebla, operado por la UDEP en coordinación con el club Pericos de Puebla. Su objetivo es generar espacios de participación y competencia que permitan identificar nuevos talentos deportivos en los municipios.

Para respaldar a los equipos, la administración estatal destinó recursos para adquirir 480 conjuntos deportivos completos, 32 bates y 120 docenas de pelotas, equipamiento que se distribuyó para fortalecer las condiciones de participación de los jóvenes.

La temporada inaugural comenzó el 27 de junio de 2026 en la UDEP, con el encuentro entre Puebla y Tecali. Durante esa jornada, Alejandro Armenta realizó el lanzamiento de la primera bola. La presidencia de la liga está a cargo de Mario Montero Serrano.

En total, participaron 16 equipos de las zonas Oriente y Poniente, provenientes de 15 municipios, además de la representación de la UDEP. A lo largo de 19 semanas, los jóvenes utilizaron el torneo como espacio para desarrollar sus habilidades dentro del béisbol.

Acatzingo y Cuautlancingo disputan la final de la Liga Estatal de Béisbol (Cortesía)

Acatzingo y Cuautlancingo disputan el campeonato en la UDEP

La Gran Final enfrentó a los representantes de las dos zonas de la competencia. Cuautlancingo, líder de la Zona Poniente durante la fase regular, obtuvo su pase al vencer 9-3 a Huejotzingo en la final regional.

Por su parte, Acatzingo, segundo lugar de la Zona Oriente, consiguió el campeonato de su región durante los playoffs. Debido a que ambos equipos pertenecían a zonas distintas, no se habían enfrentado durante la primera etapa del torneo.

La UDEP también participó en la competencia con Forjadores UDEP, equipo integrado por 23 alumnos que concluyó la fase regular en el quinto puesto de la Zona Oriente. La universidad fue sede tanto del partido inaugural como del encuentro por el campeonato.

Durante la final, Alejandro Armenta estuvo acompañado por el presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Alberto Muñoz Alfaro; el alcalde de Acatzingo, Germán Coleote Jiménez; el rector de la UDEP, José Luis Sánchez Solá, “El Chelís”; el presidente de la liga, Mario Montero Serrano, y el director de Academias de Pericos de Puebla, Daniel Villalobos.

Con esta competencia, el Gobierno estatal busca ampliar las oportunidades de participación deportiva para las juventudes, así como fortalecer la detección de talento en los municipios mediante espacios de formación y desarrollo.