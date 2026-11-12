El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier entregó al Congreso del Estado el Paquete Económico 2027, que contempla un presupuesto de 139 mil 749 millones de pesos para Puebla, 6.4 por ciento más que lo aprobado para 2026.

La propuesta fue recibida por la presidenta de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura, diputada Modesta Delgado Juárez. El documento considera 8 mil 383 millones de pesos adicionales y establece como prioridades la educación, infraestructura, seguridad, bienestar y desarrollo del campo, sin nuevos impuestos ni incrementos en las tasas vigentes.

Durante la entrega, el gobernador Armenta Mier señaló que los recursos públicos deben convertirse en obras, servicios y oportunidades para la población.

¿Cómo se distribuirá el presupuesto de Puebla para 2027?

La secretaria de Planeación, Finanzas y Administración, Daniela Stephanie Pérez Calderón, explicó que los ingresos locales se estiman en 13 mil 601 millones de pesos, un crecimiento de 8.1 por ciento respecto a 2026. Por su parte, las participaciones e incentivos federales alcanzarían 66 mil 246 millones de pesos.

La distribución del gasto contempla 77 mil 304 millones de pesos para Desarrollo Social, 20 mil 905 millones para funciones de Gobierno y 10 mil 426 millones para Desarrollo Económico. Además, se asignan 31 mil 114 millones de pesos a municipios y obligaciones financieras.

Mientras que Educación concentrará 46 mil 298 millones de pesos, equivalentes al 33 por ciento del presupuesto. Entre los incrementos por sector destacan Infraestructura, con 26 por ciento; Bienestar, con 21 por ciento; Desarrollo Rural, con 19 por ciento, y Ciencia, Humanidades y Tecnología, con 18 por ciento.

Inversión pública crecerá 35 por ciento

La propuesta establece que la inversión pública alcanzará 8 mil 185 millones de pesos, un incremento de 35 por ciento frente a 2026.

Entre los proyectos contemplados se encuentran el Sistema de Transporte por Cable, el Periférico 5 de Mayo, la modernización del Aeropuerto, la fábrica de baterías, la rehabilitación de vialidades y el rescate del río Atoyac.

Durante la presentación, el gobernador también habló sobre el cambio en el modelo de obra pública, con mecanismos que, según explicó, permiten reducir hasta una tercera parte los costos de pavimentación.

Indicó que el año pasado se intervinieron más de 5 mil calles y que la meta para 2026 es llegar a 28 mil. Actualmente, Puebla dispone de 13 trenes de pavimentación y prevé adquirir cinco más durante 2027 para ampliar la cobertura en coordinación con los ayuntamientos.

Puebla presenta Paquete Económico 2027 (cortesía)

Obra Comunitaria y Revolución del Campo recibirán 2 mil millones de pesos cada uno

El presupuesto de Puebla 2027 contempla una asignación de 2 mil millones de pesos para el programa de Obra Comunitaria y otros 2 mil millones para la Revolución del Campo.

En el caso del campo, el gobernador Armenta Mier señaló que la entidad pasó de contar con 800 equipos agrícolas el año pasado a mil 800 unidades que actualmente atienden 290 mil hectáreas.

La meta para 2027 es disponer de 2 mil 500 tractores, drones, sembradoras, cosechadoras y otros implementos, con cobertura de 400 mil hectáreas.

Sobre Obra Comunitaria, el mandatario indicó que las reglas de operación deberán garantizar la incorporación de personas con discapacidad.

Además, los 500 millones de pesos que el estado debía cubrir anualmente por el Museo Internacional del Barroco, como parte de los compromisos financieros correspondientes a 2027, se destinarán a mejorar instalaciones educativas y culturales de planteles de nivel medio superior.

Educación, tecnología y medio ambiente, entre las prioridades

El paquete considera ampliar la presencia de la Universidad de la Salud del Estado de Puebla (USEP) en comunidades indígenas y migrantes, mediante sedes en Zoquitlán, Yaonáhuac, Tepexi de Rodríguez, Izúcar de Matamoros y Tecamachalco.

También contempla la operación de la Universidad Rosario Castellanos, con una próxima sede en Cuautlancingo y presencia en Acatzingo, así como las carreras de Medicina y Enfermería de la BUAP en este último municipio. Para 2027 se proyectan dos edificios adicionales en cada plantel. A estas acciones se suma la Universidad del Deporte, que cuenta con más de 700 estudiantes.

En materia tecnológica, el gobernador mencionó los proyectos Kutsari y Yankuilotl, orientados a la fabricación de tabletas electrónicas, así como Olinia, vehículo eléctrico cuyo diseño contó con la participación de 60 instituciones educativas del país.

También se contempla el Polo de Desarrollo para el Bienestar, establecido en 250 hectáreas de la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad, además de acciones para el saneamiento de aguas residuales del río Atoyac y la presa de Valsequillo.

¿Cuánto se destinará a seguridad y turismo en Puebla?

Para seguridad en Puebla, la propuesta considera 4 mil 990 millones de pesos destinados a mejorar los salarios del personal operativo y ampliar la infraestructura, el equipamiento y las herramientas tecnológicas de las corporaciones.

En materia de acceso a la justicia, se proponen mil 854 millones de pesos para la Fiscalía General del Estado y mil 508 millones para el Poder Judicial. Además, más de 205 millones de pesos se destinarán a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

El presupuesto también contempla 169 millones de pesos para respaldar a deportistas y entrenadores, desarrollar actividades comunitarias y atender a las juventudes. Para turismo se prevén 473 millones de pesos, en un año en el que Puebla recibirá el Tianguis Turístico.

¿Habrá nuevos impuestos en Puebla durante 2027?

La secretaria Daniela Stephanie Pérez Calderón informó que la propuesta no contempla nuevos impuestos ni aumentos en las tasas vigentes. Las cuotas por derechos tendrán una actualización de 4.5 por ciento, conforme al factor inflacionario.

Asimismo, los vehículos que utilizan energías alternas podrán recibir un apoyo del 100 por ciento en el pago de la tenencia, siempre que estén al corriente en sus obligaciones de control vehicular.

Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso estatal, Pavel Gaspar Ramírez, afirmó que el Poder Legislativo analizará y dictaminará la propuesta con responsabilidad y enfoque social.

El documento fue elaborado en congruencia con los Criterios Generales de Política Económica del Gobierno de México y establece una ruta de inversión con objetivos hacia 2030. Su aprobación corresponderá al Congreso del Estado.