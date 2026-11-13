El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, puso en marcha los trabajos de rehabilitación integral de la avenida Emilio G. Baz, ubicada en la colonia Independencia, una obra que beneficiará directamente a más de 27 mil 584 habitantes y atenderá una demanda vecinal que, de acuerdo con el Gobierno municipal, permaneció sin solución durante más de dos décadas.

La intervención contempla la renovación de las redes de agua potable y drenaje sanitario, así como la rehabilitación del pavimento con concreto hidráulico. Además de nuevas banquetas, guarniciones y elementos de señalización para mejorar las condiciones de movilidad y seguridad en esta zona de Naucalpan.

Isaac Montoya rehabilita avenida Emilio G. Baz con renovación de agua potable y drenaje

De acuerdo con el proyecto, se sustituirán 322.71 metros de red de agua potable y 192.32 metros de drenaje sanitario. Además, se rehabilitarán 2 mil 618.14 metros cuadrados de superficie de rodamiento con concreto hidráulico.

La rehabilitación mejorará los traslados de habitantes de al menos 10 localidades que utilizan diariamente esta avenida para llegar a sus centros de trabajo, escuelas y otros destinos. Según el Gobierno municipal, la intervención busca atender el origen de los problemas de la vialidad, por lo que primero se renovará la infraestructura hidráulica y sanitaria y después se trabajará en el pavimento.

Naucalpan rehabilitará avenida Emilio G. Baz para beneficiar a más de 27 mil habitantes (Cortesía )

Durante el arranque de obra, Isaac Montoya señaló que su administración busca realizar trabajos duraderos, con materiales de calidad y planeación para evitar intervenciones superficiales.

Una obra de concreto hidráulico, bien hecha y bien cuidada, puede durar más de 15 o 20 años. Queremos dejar obras para las siguientes generaciones. Isaac Montoya, alcalde de Naucalpan.

Naucalpan alcanzará inversión de 2 mil 200 millones de pesos en obra pública

Isaac Montoya informó que, al cierre de su segundo año de gobierno, la administración municipal alcanzará una inversión de 2 mil 200 millones de pesos en obra pública, sin recurrir al endeudamiento ni comprometer las finanzas futuras de Naucalpan.

El presidente municipal señaló que estos recursos se destinan a atender el rezago en calles, avenidas y espacios comunitarios, así como a mejorar la infraestructura de las colonias y fraccionamientos.

Asimismo, destacó que el municipio cuenta con maquinaria especializada, bacheadoras y trenes de repavimentación para ampliar la cobertura de los trabajos y fortalecer la capacidad de respuesta ante las necesidades de la población.

Con la rehabilitación de la avenida Emilio G. Baz, el Gobierno de Naucalpan busca mejorar la conectividad de la colonia Independencia, renovar servicios básicos y ofrecer condiciones más seguras para quienes transitan diariamente por esta vialidad.