Tame Impala tendrá dos conciertos en el Palacio de los Deportes. A continuación te mostramos las fechas, preventa y precios de los boletos.

La gira Deadbeat de Tame Impala llegará a México en 2027. Estos son los detalles:

Fecha: 28 de febrero de 2027 y 1 de marzo de 2027

Lugar: Palacio de los Deportes

Venta Fans: 16 de noviembre a las 12:00 p.m.

Venta Priority Banamex: 18 de noviembre a las 9:00 p.m.

Preventa Banamex: jueves 19 de noviembre a las 11:00 p.m.

Venta general: viernes 20 de noviembre a las 11:00 p.m.

Boletera: Ticketmaster

Tame Impala en el Palacio de los Deportes: precio de los boletos

Han pasado 3 años del último concierto de Tame Impala, quien regresará a México con dos conciertos en la CDMX y dos presentaciones más en Guadalajara y Monterrey.

Se presentará el domingo 28 de febrero y el lunes 1 de marzo de 2027 en el Palacio de los Deportes.

Tame Impala dará dos conciertos en el Palacio de los Deportes (X/@ocesa_total)

Los boletos de Tame Impala se venderá a través de Ticketmaster y las taquillas del Palacio de los Deportes.

Por lo que el precio de los boletos se revelará durante la preventa para fans, pero los costos podría oscilar entre los 900 y 2,200 pesos más recargos por servicio.

Tame Impala tendrá cuatro conciertos en México el 2027

Tras ser parte del cartel de Coachella 2027, se rumoraba que Tame Impala lanzaría una nueva gira y regresaría a tierras mexicanas.

Días después, Tame Impala confirmó 4 conciertos en México:

Arena Monterrey: 16 de febrero de 2027

Arena VFC, Guadalajara: 23 de febrero de 2027

Palacio de los Deportes: 28 de febrero y 1 de marzo de 2027

Tame Impala regresa a los escenarios con la gira Deadbeat, nombre que lleva su nuevo álbum lanzado el pasado 17 de octubre.