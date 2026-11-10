El gobernador Alejandro Armenta y los diputados federales de Puebla refrendaron su compromiso de mantener una agenda de trabajo coordinada entre el Gobierno estatal y el Poder Legislativo federal, durante el Segundo Informe de Actividades Legislativas de las y los integrantes de la bancada poblana de la LXVI Legislatura.

En el encuentro, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, reconoció el desempeño de los 19 legisladores federales de Puebla y destacó la relación de colaboración con el mandatario estatal para gestionar recursos y atender las necesidades de los municipios.

Ricardo Monreal reconoce trabajo de diputados federales de Puebla

Durante su intervención,el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal calificó a la bancada poblana como un grupo comprometido con el estado y el país. También reconoció la disposición del gobernador Alejandro Armenta para mantener una relación cercana y respetuosa con las y los legisladores.

El coordinador parlamentario destacó la importancia de los recursos federales destinados a infraestructura, programas sociales, educación y saneamiento del río Atoyac.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta señaló que la coordinación legislativa es fundamental para defender la soberanía nacional, fortalecer los derechos sociales y conseguir presupuestos que se traduzcan en beneficios para las familias poblanas.

El gobernador también reconoció el trabajo de las bancadas de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, así como de sus coordinadores Ricardo Monreal y Juan Antonio González Hernández.

Alejandro Armenta y diputados federales de Puebla (cortesía )

Programa de Obra Comunitaria contará con hasta 2 mil millones de pesos

El gobernador Alejandro Armenta explicó que la participación de las y los legisladores en el programa de Obra Comunitaria permite vincular el conocimiento de las necesidades de cada territorio con las acciones del Gobierno estatal.

Detalló que este programa contará con mil millones de pesos durante su primer año, mil 500 millones en el segundo y dos mil millones para el próximo ejercicio. Los recursos serán administrados por comités ciudadanos, con mujeres al frente de las tesorerías.

En tanto, el coordinador de los legisladores poblanos, el diputado Juan Antonio González Hernández, refrendó el compromiso de mantener la unidad de la coalición y acompañar la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente en temas de soberanía nacional, alimentaria, tecnológica y energética.

Diputados reportan 117 dictámenes aprobados en la LXVI Legislatura

Como parte del Segundo Informe de Actividades Legislativas, se informó que durante el segundo año de ejercicio de la legislatura se realizaron 92 sesiones ordinarias y se aprobaron 117 dictámenes aprobados de ley o decreto.

De estos dictámenes, seis correspondieron a reformas constitucionales, nueve a nuevas leyes y 102 a modificaciones de ordenamientos vigentes y decretos.

El diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas agregó que durante el periodo legislativo se presentaron 350 iniciativas. También destacó que los presupuestos federales han permitido ampliar los programas sociales, que benefician a más de dos millones de poblanas y poblanos, así como fortalecer la infraestructura educativa mediante el programa La Escuela es Nuestra, que ha beneficiado a cuatro mil 500 planteles en la entidad.

Legisladores destacan acciones de gestión social y bienestar en Puebla

La diputada Nora Merino Escamilla señaló que los resultados legislativos también se complementan con el trabajo territorial y la gestión social.

Informó que, junto con el diputado Antonio López Ruiz, impulsó microcréditos por más de seis millones de pesos para beneficiar a 850 familias, la entrega de más de 20 mil paquetes de frutas y verduras, así como la capacitación de más de dos mil mujeres.

Por su parte, la diputada Fátima Almendra Cruz Peláez destacó que el informe representa un ejercicio de transparencia y responsabilidad pública, además de refrendar el compromiso del Partido Verde con las reformas y políticas sociales impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante el acto, la diputada Claudia Rivera Vivanco entregó oficialmente el documento del informe al gobernador.

Con este encuentro, el Gobierno del Estado de Puebla reiteró su compromiso de mantener la coordinación con el Poder Legislativo federal, los gobiernos municipales y la Federación, con el objetivo de fortalecer la gestión de recursos y traducir las decisiones institucionales en acciones de bienestar en Puebla.