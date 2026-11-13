Brenda Valenzuela informó que un juzgado aceptó la demanda de amparo contra Omar García Harfuch y le ordenó al funcionario responder por la desaparición de su hijo Carlos Emilio, cuyo paradero se desconoce desde hace más de un año.

De acuerdo con la información, el juzgado estableció un plazo de 48 horas para que García Harfuch y otros funcionarios señalados en el amparo, presenten sus informes sobre la desaparición de Carlos Emilio, bajo protesta de decir verdad.

Juzgado admite demanda contra García Harfuch por el caso Carlos Emilio; le ordena responder por su desaparición

El caso de Carlos Emilio Galván, desaparecido en Mazatlán desde el 5 de octubre de 2025, tuvo un nuevo avance luego de que un juzgado admitiera una demanda contra García Harfuch por presuntas omisiones en la investigación.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM / Andrea Murcia Monsivais)

La madre de Carlos Emilio, Brenda Valenzuela, confirmó que el juzgado dio entrada al recurso promovido contra varios funcionarios de la Secretaría de Seguridad ante la falta de diligencias para encontrar a su hijo.

El juzgado estableció un plazo de 48 horas para que García Harfuch presente sus informes previos sobre el caso Carlos Emilio y tendrá 15 días para entregar los informes justificados, en los que deberán detallar su actuación.

Brenda Valenzuela calificó la determinación como un avance importante en la exigencia de justicia, pues considera que las autoridades deben rendir cuentas sobre las acciones realizadas para dar con el paradero de Carlos Emilio.

Caso Carlos Emilio: juzgado ordena a García Harfuch responder por su desaparición (Captura de pantalla)

Tribunal revisará negativa de suspensión provisional al amparo contra Harfuch

La familia también informó que, aunque inicialmente fue negada la suspensión provisional solicitada dentro del juicio de amparo, ya presentó un recurso de queja para impugnar esa decisión.

En los próximos días, un Tribunal Colegiado deberá revisar el recurso y determinar si procede emitir una orden que obligue a la Secretaría de Seguridad a realizar las acciones pendientes sin demora.

La madre de Carlos Emilio cuestionó que sea necesario recurrir a instancias judiciales para exigir respuestas a las autoridades encargadas de la seguridad pública, y reiteró que no dejará de buscar a su hijo.