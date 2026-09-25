Claudia Sheinbaum Pardo encabezó en Puebla la Asamblea Informativa “Honestidad y Resultados”, durante su visita número 16 a la entidad. Ante más de 35 mil personas reunidas en el Centro Expositor, ubicado en la histórica zona de Los Fuertes, la presidenta de la República presentó avances y proyectos para el estado.

Solo el pueblo de México puede definir su destino, ninguna potencia extranjera, ninguna élite puede definir el destino de la patria. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Sheinbaum Pardo señaló que México ha construido su historia a partir de las luchas por la libertad, independencia, soberanía, justicia social y democracia. Durante su intervención, evocó acontecimientos como la Independencia, la Batalla del 5 de Mayo de 1862, la Reforma y el periodo neoliberal.

También destacó que en 2018 el pueblo de México decidió un cambio de rumbo con la llegada de Andrés Manuel López Obrador y el inicio de una transformación, además de recordar principios como priorizar a los sectores más vulnerables y mantener una política de cero corrupción en los gobiernos.

Claudia Sheinbaum destaca avances laborales y económicos en Puebla

Sheinbaum Pardo expuso resultados en materia laboral y económica, entre ellos el incremento del salario mínimo, que pasó de 2 mil 800 pesos mensuales en 2018 a más de 9 mil 500 pesos en 2026.

También destacó la implementación de 11 reformas laborales, la eliminación del outsourcing, la incorporación de trabajadores de plataformas digitales a la seguridad social y la reducción gradual de la jornada laboral hasta alcanzar las 40 horas en 2030.

La presidenta también hizo referencia al fortalecimiento del peso, al nivel de inversión extranjera directa y a los programas de bienestar, que de acuerdo con lo expuesto benefician a más de 2 millones 165 mil 549 personas en Puebla.

En materia social, informó que 667 mil personas reciben la pensión universal para adultos mayores, mientras que 104 mil personas con discapacidad cuentan con este apoyo.

Además, 228 mil 234 estudiantes de preparatoria reciben la beca Benito Juárez, 118 mil campesinos participan en Producción para el Bienestar, 120 mil 598 cuentan con fertilizantes gratuitos y 15 mil 140 participan en Sembrando Vida.

A estos programas se suman Pensión Mujeres Bienestar, la beca Rita Cetina y los apoyos para útiles y uniformes escolares, así como Salud Casa por Casa y el inicio del esquema de farmacias para la entrega gratuita de medicamentos.

Claudia Sheinbaum anuncia obras de infraestructura, salud y educación para Puebla

La presidenta también anunció acciones de infraestructura, salud y educación para Puebla, entre ellas la ampliación de la carretera Amozoc-Veracruz y la modernización de los tramos Tulancingo-Nuevo Necaxa y Puebla-Acatzingo.

Asimismo, destacó la conexión con la Mixteca Oaxaqueña y la Montaña de Guerrero mediante la carretera Cuautla-Tlapa, además del saneamiento del río Atoyac con 20 plantas de tratamiento.

En materia educativa se contemplan nuevas preparatorias y la Universidad Nacional Rosario Castellanos, mientras que en salud se prevé la sustitución del Hospital General Regional Carmen Serdán del IMSS, las torres de cardiología y oncología del Hospital de la Niñez Poblana y la construcción de 812 consultorios del IMSS-Bienestar.

Puebla suma proyectos de bienestar, vivienda y desarrollo económico

Entre los proyectos anunciados también se encuentra la fábrica de Café Bienestar y una planta agroindustrial para producir harina de maíz nativo. Puebla participa además en proyectos de electromovilidad mediante la fabricación de baterías para el vehículo Olinia.

La presidenta informó que habrá presupuesto directo para 880 comunidades de pueblos originarios, así como Centros LIBRE —Libertad, Bienestar, Redes y Emancipación— en los 217 municipios, además de espacios comunitarios y deportivos.

En materia de vivienda, se contemplan 69 mil viviendas a cargo de Infonavit, Fovissste y la Comisión Nacional de Vivienda. Asimismo, 142 mil familias con créditos de vivienda considerados impagables ya recibieron reducciones de deuda o la liquidación de sus adeudos para obtener sus escrituras.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier destacó la coordinación entre Puebla y el gobierno federal y señaló que los 10 proyectos conjuntos avanzan, entre ellos el plan hídrico, la atención al río Atoyac, el Polo de Desarrollo de Economía para el Bienestar, el Astroparque del Gran Telescopio Milimétrico y la modernización del Circuito Carretero de la Mixteca y de la caseta de Amozoc.

También se contemplan nuevas universidades y obras de pavimentación de calles, como parte de los proyectos que el gobierno estatal desarrolla en coordinación con la Federación.