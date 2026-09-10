El Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, ubicado en Huejotzingo, Puebla, recibirá una inversión superior a mil millones de pesos para su modernización integral, mediante un convenio entre el gobernador de Puebla Alejandro Armenta Mier y Grupo Mundo Maya.

El proyecto busca incrementar la capacidad de la terminal aérea de 1.4 a 5 millones de pasajeros y consolidarla como un eje estratégico para la conectividad, el turismo y el desarrollo económico de la entidad.

El director de Grupo Mundo Maya, Ricardo Flores González, explicó que los trabajos contemplan la ampliación y equipamiento de la terminal, mejoras en las áreas operativas y estacionamiento, además de servicios destinados a fortalecer la seguridad operacional. La estrategia también contempla desarrollar un distrito aeroportuario en Huejotzingo, con la intención de vincular la terminal con el entorno productivo y turístico de la región.

Gobierno de Puebla y Grupo Mundo Maya modernizarán el Aeropuerto Hermanos Serdán (cortesía )

Modernización del aeropuerto contempla nueva infraestructura

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta destacó que desde la construcción del aeropuerto, hace más de 40 años, no se había proyectado una inversión de esta magnitud. Actualmente, el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán cuenta con 20 destinos programados, y el mandatario anunció que próximamente tendrá un vuelo a Chicago.

Como parte del proyecto integral, se contempla un espacio comercial de 15 mil metros cuadrados con tiendas, restaurantes, servicios y un hotel. También se proyecta un bulevar de cuatro carriles desde la autopista hasta la carretera federal Huejotzingo-Cholula, acompañado de una ciclovía que formará parte de la red prevista hasta Amozoc.

La estrategia busca fortalecer la actividad turística y aumentar el promedio de hospedaje en Puebla a dos noches, con beneficios para la industria hotelera y la economía estatal.

Nosotros queremos que disfruten a Puebla, al latido de México, por sus sabores, por sus aromas, por su arquitectura, por su gastronomía. Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla

El proyecto de conectividad también contempla aprovechar las nuevas posibilidades que abrirá el tren de pasajeros Ciudad de México-Puebla-Veracruz, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En este sentido, el Gobierno estatal busca conectar el Aeropuerto Hermanos Serdán con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) o, en su caso, dejar trazada la infraestructura necesaria para concretar esta conexión.

Gobierno de Puebla y Grupo Mundo Maya modernizarán el Aeropuerto Hermanos Serdán (cortesía )

Puebla busca fortalecer turismo y desarrollo regional

El subdirector de Aeropuertos, Arnoldo Ríos Salas, señaló que el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán es fundamental para Puebla y su región al concentrar actividades de negocios, turismo y encuentros familiares.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, indicó que la modernización representa la inversión más importante que ha recibido la terminal desde su construcción.

La intervención contempla más de 49 mil 400 metros cuadrados y abarcará el edificio terminal de pasajeros, estacionamiento y áreas exteriores. Entre los trabajos se encuentra la adquisición e instalación de pasillos telescópicos, módulos de documentación, puntos de abordaje inteligente y bandas de reclamo de equipaje.

El Gobierno de Puebla será responsable de destinar los recursos financieros requeridos, ejecutar los proyectos de obra y equipamiento mediante terceros y supervisar las diferentes etapas.

La secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, informó que entre enero y agosto de 2026 Puebla recibió 12 millones 101 mil visitantes, de los cuales un millón 508 mil fueron extranjeros, con una derrama económica de 14 mil 152 millones de pesos.

De acuerdo con las cifras presentadas, Puebla se ubicó como el cuarto estado del país con mayor llegada de turistas.

La secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, destacó que el convenio con Grupo Mundo Maya permitirá fortalecer la conectividad aérea y buscar nuevas conexiones con mercados nacionales e internacionales, con beneficios para hoteles, restaurantes, prestadores de servicios, comunidades y el resto de la cadena turística.

El sector empresarial también destacó el impacto esperado del proyecto. El coordinador de las Cámaras de Comercio del Estado, Sabás López Rico, señaló que la modernización representa una oportunidad para negocios familiares, restaurantes, hoteles, touroperadores y agencias de viajes, además de beneficiar a Puebla, San Martín Texmelucan y Tlaxcala.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios en Puebla (CANACO) Héctor Landero Camacho, reconoció la importancia de la participación empresarial en el desarrollo de la entidad y el impulso para atraer nuevos destinos a la terminal, que actualmente cuenta con ocho vuelos nacionales y cuatro internacionales.

Para los usuarios, la modernización también representa una alternativa de conectividad. Arleth González, originaria de Córdoba, Veracruz, señaló que las obras podrían beneficiar a habitantes y visitantes de la región al reducir tiempos de traslado hacia la capital del país y favorecer nuevas oportunidades económicas y laborales.