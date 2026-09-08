El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, expresó su respaldo al Operativo Enjambre y reiteró el compromiso de su administración con la coordinación institucional, el apego a la ley y la cero impunidad ante cualquier posible vínculo de servidores públicos con grupos delictivos.

El mandatario reconoció las acciones encabezadas por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como la participación de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional (GN) en los operativos contra estructuras criminales.

Operativo Enjambre Puebla Alejandro Armenta. (cortesía)

Alejandro Armenta respalda acciones contra infiltración delictiva

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta señaló que la seguridad y la paz de las y los poblanos requieren instituciones coordinadas y firmes. Destacó que se mantiene el respaldo de las autoridades federales para combatir a quienes utilicen cargos públicos con el propósito de favorecer a organizaciones criminales.

También recordó los señalamientos realizados durante la época del exsecretario de Seguridad federal, Genaro García Luna, sobre áreas de inteligencia que habrían servido a intereses de grupos criminales, y mencionó como antecedente que el C5 en Puebla llegó a estar a disposición de organizaciones delictivas.

Ante ello, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta consideró delicada la tarea de las autoridades federales y estatales para combatir cualquier forma de colusión entre servidores públicos y el crimen organizado. Afirmó que cualquier integrante de su familia, equipo de trabajo o del Gobierno del Estado que tenga vínculos con algún grupo delictivo deberá asumir las consecuencias de sus actos.

Operativo Enjambre Puebla Alejandro Armenta. (cortesía)

Detienen a nueve personas en operativo en Esperanza

El secretario de Seguridad Pública de Puebla, vicealmirante Francisco Sánchez González, informó sobre la detención de nueve personas presuntamente vinculadas con una estructura criminal dedicada al robo de autotransporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto en la carretera Puebla-Veracruz.

Entre los detenidos se encuentran Isaac N., presidente municipal de Esperanza; Abigail N., exdirectora de Seguridad Pública Municipal, y Manuel N., hermano del alcalde.

Durante el operativo fueron aseguradas 35 armas de fuego, entre ellas dos fusiles Barrett; 52 cargadores; 11 vehículos, cuatro de ellos blindados y uno con blindaje artesanal; además de una torreta, ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal.

Esta acción se suma a la detención, el viernes previo, de Isaac N., presidente municipal de Tepeyahualco, por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.

El secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, señaló que los operativos representan un golpe a la capacidad operativa y a las posibles redes de protección de las organizaciones criminales. Agregó que las acciones buscan impactar en delitos como el robo en carreteras, el robo al autotransporte de carga y pasajeros y la extorsión, además, informó que el operativo continúa en el municipio de Esperanza.

Bajo la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el Gobierno de Puebla reiteró su respaldo a las instituciones de seguridad y a las acciones encaminadas a garantizar paz, justicia y cero impunidad en la entidad.