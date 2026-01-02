La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció respecto al caso Cecilia Monzón, activista víctima de feminicidio en 2022, y refrendó la condena a este delito.

Esto tras la sentencia de 60 años de prisión contra Javier López Zavala, ex diputado del PRI, por su responsabilidad como autor intelectual del feminicidio.

Sheinbaum reitera “cero impunidad” en feminicidios tras resolución de caso Cecilia Monzón

Ante la sentencia en el caso Cecilia Monzón, asesinada el 21 de mayo de 2022 en San Pedro Cholula, Puebla, la presidenta reiteró su compromiso de “cero impunidad” en feminicidios.

“Cero impunidad al feminicidio. En general en cualquier delito pero particularmente al delito de feminicidio” Claudia Sheinbaum

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, el compromiso es cero impunidad en cualquier delito; sin embargo, éste es mayor en casos de feminicidios.

Caso Cecilia Monzón: Sentencian a 60 años de prisión al autor intelectual de su feminicidio

La tarde del 31 de diciembre de 2025 se dictó sentencia en contra de Javier López Zavala, por el feminicidio de Cecilia Monzón en mayo de 2022.

La sentencia, determinada por el Tribunal de Enjuiciamiento de Puebla, estableció 60 años de prisión para el ex diputado del PRI, al constatar la presencia de suficientes elementos que determinaran su culpabilidad.

Ante la resolución del caso, más de 3 años después, Helena Monzón, hermana de la abogada y activista, reconoció al tribunal por no dejar impune el caso.

Cabe señalar que los autores materiales del feminicidio de Cecilia Monzón también recibieron 60 años de prisión.