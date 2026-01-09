Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Ciudadana en Puebla, dio a conocer que la próxima semana se definirá el traslado al Altiplano de Javier López Zavala, sentenciado por el feminicidio de Cecilia Monzón.

El anuncio de su cambio de San Miguel al penal de máxima seguridad Altiplano, ocurre luego de que familiares de Cecilia Monzón denunciaran tratos preferenciales a Javier López Zavala por parte de custodios.

Javier López Zavala pasaría 60 años de prisión en el Altiplano por el feminicidio de Cecilia Monzón

De acuerdo con el secretario de Seguridad Ciudadana en Puebla, en un lapso de ocho días podría concretarse el traslado de Javier López Zavala al penal de Altiplano, donde cumpliría su condena de 60 años en prisión.

¿Quién fue Cecilia Monzón? Abogada y activista de Puebla asesinada (Redes sociales)

Sobre esta decisión, el titular de seguridad estatal recordó que Javier López Zavala ya había estado recluso en el Altiplano, pero debido a un recurso legal, fue devuelto al estado de Puebla para seguir su proceso.

Sin embargo, una vez concluido el juicio y con su condena de 60 en prisión, la SSP del gobierno de Puebla pidió su traslado al penal federal del Altiplano por el feminicidio de Cecilia Monzón, ocurrido en mayo de 2024.

A través de su cuenta de X, la hermana de la víctima y abogada, Helena Monzón, afirmó que el proceso judicial terminó, por lo que no hay impedimento para que se concrete el traslado.

“Hoy ha terminado todo lo que tenía que hacerse en audiencias ante el tribunal, por el juicio oral. Y el tribunal ha decidido informar tanto a la prisión de San Miguel como a la del Altiplano, de que ya hay sentencia y condena. En resumen, todo está listo para cuando lo decidan” Helena Monzon