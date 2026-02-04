Javier López Zavala, expriísta y feminicida de Cecilia Monzón, fue trasladado durante la madrugada del pasado 2 de febrero de 2026 del penal de San Miguel al penal del Altiplano.

En este nuevo centro penitenciario, Javier López Zavala pasaría 60 años de prisión, sentencia que le fue dictada en diciembre por el delito de feminicidio contra Cecilia Monzón, cometido en mayo de 2022.

Javier López Zavala ya estuvo en el penal del Altiplano por el feminicidio de Cecilia Monzón

El traslado de Javier López Zavala, feminicida de Cecilia Monzón, se efectuó luego de que Helena Monzón, hermana de la víctima, denunciara tratos preferenciales al expriísta dentro del penal de Puebla.

“Ahora que estuve por ahí, fui testigo de cómo algún “policía” de San Miguel le rinde pleitesía a Javier López Zavala”. Hermana de Cecilia Monzon

Según explicó Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Ciudadana en Puebla, su traslado forma parte de una estrategia enfocada en preservar la estabilidad al interior de los centros penitenciarios.

En días pasados, el titular de seguridad estatal recordó que Javier López Zavala ya había estado recluso en el Altiplano pero, debido a un recurso legal, fue devuelto a Puebla para seguir su proceso.

Sin embargo, una vez que se determinó su condena de 60 años en prisión, el gobierno de Puebla solicitó formalmente el traslado de Javier López Zavala al penal federal del Altiplano por el feminicidio de Cecilia Monzón.