Javier López Zavala, quien fuera político militante del PRI en el estado de Puebla, recibió una sentencia de 60 años en prisión por el feminicidio de Cecilia Monzón, ocurrido el 21 de mayo de 2022.

Así lo determinó un Tribunal de Enjuiciamiento de Puebla, la tarde este miércoles 31 de diciembre de 2025, al constatar que había suficientes elementos de prueba contra Javier López Zavala.

El caso Cecilia Monzón generó gran conmoción en el país al revelarse que había sido víctima de una ejecución ordenada por su expareja, Javier López Zavala, a quien había denunciado antes por violencia familiar y pensión alimentaria.

Cecilia Monzón (Redes sociales)

Helena Monzón, hermana de Cecilia Monzón, celebra sentencia por el caso de feminicidio

Con motivo de la pena de 60 años en prisión contra Javier López Zavala, la abogada Helena Monzón celebró en redes sociales la sentencia contra el responsable del feminicidio de su hermana, Cecilia Monzón.

“Hasta el cielo, CECI”, escribió en una publicación breve en X, en donde además adelantó que emitiría un comunicado relacionando a la decisión del Tribunal de Enjuiciamiento de Puebla.

Momentos antes, al salir de la audiencia, Helena Monzón también había destacado el fallo al asegurar que el tribunal había reconocido el actuar “impune” de los tres acusados durante la etapa previa.

Helena Monzón, hermana de Cecilia Monzón, celebra sentencia por el caso de feminicidio (Captura de pantalla)

Sicarios implicados en el caso Cecilia Monzón también recibieron condena de 60 años

Además del autor intelectual del feminicidio de Cecilia Monzón, el Tribunal de Puebla determinó una pena de 60 años en prisión para cada uno de los hombres encargados de dispararle a la mujer.

Durante el proceso, las diligencias apuntaron a los siguientes sujetos por haber ejecutado a Cecilia Monzón mientras conducía su camioneta en San Pedro Cholula, Puebla, por órdenes de Javier López Zavala:

Silvestre Vargas, sicario de Veracruz

Jair Mauricio, sobrino de Javier López Zavala

También por el caso Cecilia Monzón, a los tres hombres se les impuso el pago de una multa equivalente a 113 mil pesos.