La escritora Beatriz Gutiérrez Müller se retiró de la postulación a la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); la esposa del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no asistirá a su entrevista.

Como parte de las elecciones para la rectoría dela BUAP que se llevan a cabo hoy miércoles 27 de agosto, Beatriz Gutiérrez Müller era integrante de una lista de 9 personas postuladas para contender por dicho cargo para el periodo 2025-2029.

La entrevista de Beatriz Gutiérrez Müller, programada por la Comisión de Auscultación, se habría realizado a la 1:45 de la tarde; sin embargo, la escritora no se presentará, con lo cual queda descartada de este proceso.

Información en desarrollo...