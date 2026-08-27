El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, acompañado por la secretaria de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, presentó el Encuentro Nacional del Mezcal Puebla 2026, que reunirá a productores, maestras y maestros mezcaleros de las principales regiones productoras del país, así como artesanas y artesanos poblanos y comerciantes.

Se realizará del 3 al 6 de septiembre en el Centro de Convenciones de Puebla y busca fortalecer la comercialización directa, el valor agregado y la proyección nacional e internacional de los productos del campo poblano.

Autoridades de Puebla anuncian el Encuentro Nacional del Mezcal. (cortesía. )

Puebla cuenta con más de 400 años de tradición mezcalera

La secretaria de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, explicó que Puebla cuenta con más de 400 años de tradición mezcalera, destacando el impulso del gobierno de Puebla hacia una estrategia integral que atiende toda la cadena productiva: desde la recolección de semilla y las plantaciones, hasta los palenques, el destilado, el envasado, la certificación y la construcción de marca, con el objetivo de que las y los pequeños productores puedan comercializar de manera directa y equitativa.

Autoridades de Puebla anuncian el Encuentro Nacional del Mezcal. (cortesía. )

Asimismo, informó que durante el encuentro se reunirán 300 marcas de mezcal poblano, a las que se sumarán 50 marcas de artesanías, agroindustria y comida típica bajo el sello Puebla 5 de Mayo.

Además de actividades agroindustriales, gastronómicas, conferencias y espacios de vinculación comercial. También se llevarán a cabo el Campeonato Nacional de Mixología, el Premio al Origen 2026 y la Carrera del Mezcal.

Productores de Mezcal reconocen apoyo de Alejandro Armenta

En representación de las y los productores, Eduardo Gabriel Estrada, de la marca Amate, de Atlixco, reconoció el respaldo del gobernador Alejandro Armenta y señaló que este espacio permite acercar al consumidor a las comunidades, conocer el proceso de elaboración y valorar el trabajo de las familias que preservan esta bebida ancestral.

Mientras que Sandra González Lezama, de la marca Recuerdos de Mi Historia, de San Diego La Mesa Tochimiltzingo, destacó los reconocimientos nacionales e internacionales obtenidos por su mezcal y afirmó que Puebla es tierra de productos de excelencia.

Autoridades de Puebla anuncian el Encuentro Nacional del Mezcal. (cortesía. )

Por su parte, Elsa Mota Solano, de Destilados de la Mixteca Poblana y la marca Matamores, de Izúcar de Matamoros, resaltó que detrás de cada botella existen tradiciones, familias y saberes comunitarios; asimismo, reconoció la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para fortalecer al campo, sus productores y comunidades.

El Encuentro Nacional del Mezcal Puebla 2026 consolida además a la entidad como epicentro de grandes eventos nacionales, capaz de recibir visitantes, generar oportunidades comerciales y proyectar al país y al mundo la calidad, cultura y talento de Puebla.