El gobernador Alejandro Armenta Mier encabezó una sesión más de la Jornada de Reforestación 2026 en la parte alta de la Cuenca del Alto Atoyac, donde convocó a las familias poblanas a asumir la defensa del medio ambiente como una responsabilidad colectiva.

Somos el estado de los volcanes más grandes de México. Estamos llamados a Pensar en Grande, a Transformar en Grande. Alejandro Armenta, gobernador de Puebla

Reforestación busca recuperar la Cuenca del Alto Atoyac

El gobernador Alejandro Armenta explicó que la Jornada de Reforestación 2026 forma parte del rescate de las cuencas, una acción que Puebla emprende después de 50 años de negligencia pública y privada, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo.

Asimismo el gobernador reconoció el respaldo del Gobierno de México, quien da continuidad al Programa Sembrando Vida y a una política nacional de protección ambiental.

El gobernador de Puebla precisó que la recuperación del río Atoyac exige acciones conjuntas con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), entre ellas la instalación de colectores para evitar que los desechos de las viviendas lleguen al cauce.

También anunció que dialogará con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, para atender la contaminación que genera un rastro ubicado en el paraje El Gavillero, en la comunidad de San Martinito, sobre un manantial de la región.

Porque amamos a Puebla y queremos darle resultados, porque queremos entregar un Estado moderno, queremos entregar un Estado en paz, queremos entregar un Estado seguro. Queremos entregar en el 2030 un Estado que renazca sus bosques con agua limpia. Alejandro Armenta, gobernador de Puebla

El gobernador Alejandro Armenta, también recordó que 100 hectáreas en Tehuacán cambiarán de cultivos en Tochtepec para aprovechar de mejor manera el agua de riego, y sostuvo que todas las autoridades tienen la obligación de promover la economía circular y la protección del planeta.

Puebla avanza hacia la meta de 2 millones de árboles

La secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, María de los Ángeles Ballesteros García, explicó que Tlahuapan se ubica en la parte alta de la Cuenca del Alto Atoyac, donde los bosques funcionan como una esponja natural que capta humedad.

Advirtió que el deterioro de la cobertura vegetal y la degradación del suelo aumentan la erosión y el arrastre de contaminantes hacia los cauces, por lo que esta jornada contribuye a la protección y recarga del río Atoyac, la conservación del suelo y la recuperación del equilibrio ambiental.

En esta región participaron los municipios de Domingo Arenas, San Martín Texmelucan, San Felipe Teotlalcingo, San Matías Tlalancaleca, Calpan, Huejotzingo, Chiautzingo, San Pedro Cholula y Tlahuapan, con la plantación de 127 mil 950 ejemplares de maguey pulquero, ocote, pino blanco y encino laurel.

A esta cifra se sumaron 50 mil árboles en Zacatlán, Tlachichuca, Ixtacamaxtitlán, Atlixco y Cuetzalan, con especies como pino blanco, cedro, limón y fresno, para alcanzar 177 mil 950 árboles nativos y endémicos en el estado, de una meta de 2 millones de ejemplares para 2026.

Gobernador de Puebla reconoce a guardias forestales y anuncia apoyos sociales

El gobernador de Puebla reconoció la labor de las y los guardias forestales, quienes cumplen una tarea fundamental para la protección de los bosques, por lo que anunció que recibirán equipo y vehículos para fortalecer su capacidad frente a los incendios forestales. Además, informó que tendrán acceso a una prestación de vivienda mediante un convenio con el Infonavit.

En materia de energía sustentable, convocó a las sociedades de pozo a acercarse con las y los delegados de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Gobernación, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (CEASPUE) y Bienestar, con el propósito de acceder a los beneficios de una fábrica de paneles solares con capital migrante, que permitirá reducir el gasto por consumo de electricidad.

El gobernador Alejandro Armenta destacó la eficacia del Programa de Obra Comunitaria para atender necesidades esenciales con proyectos donde las mujeres administran los recursos, y anunció apoyo para que el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (IEDEP) cuente con instalaciones propias.

Puebla planta 177 mil 950 árboles para recuperar bosques. (cortesía)

Por su parte, la brigadista forestal Coyote 7 de la región Tehuacán-Sierra Negra, Rosario Díaz Santiago, compartió el valor humano de esta labor y destacó la importancia de cuidar la flora y la fauna para construir un mejor futuro.

Cuando el fuego sube por la cañada, lo único que importa es que no sueltes de la mano a tus compañeros. Para nosotros cada árbol quemado es una herida que nos queda, pero hoy podemos cerrar esa herida al reforestar. Rosario Díaz, Brigadista Forestal Coyote 7

La presidenta municipal de Tlahuapan, Rosiceli Díaz Hernández, agradeció el respaldo del gobernador Alejandro Armenta para preservar los humedales mediante acciones de reforestación y reconoció la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum para el saneamiento del río Atoyac en beneficio de las próximas generaciones.

También solicitó apoyo de los trenes de pavimentación para rehabilitar los corredores de la cabecera municipal a San Juan Cuauhtémoc; la segunda etapa de Santiago Coltzingo a Santa Cruz Moxolahuac, y de San Cayetano a San Rafael Ixtapaluca.

Con estas acciones, el Gobierno de Puebla fortalece la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum para recuperar las cuencas, proteger los recursos naturales y garantizar agua para las próximas generaciones. Bajo el liderazgo de Alejandro Armenta, Puebla avanza hacia un modelo de desarrollo que coloca a las comunidades, el agua y el cuidado del medio ambiente en el centro de sus decisiones.