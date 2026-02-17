El gobernador Alejandro Armenta Mier reconoció el fortalecimiento de la movilidad y conectividad aérea en Puebla tras el anuncio de 12 nuevas rutas de Volaris desde el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán.

El mandatario destacó que esta alianza estratégica permitirá consolidar a Puebla como un punto clave de conexión nacional e internacional, especialmente de cara al Mundial 2026 y a la nueva dinámica económica global.

Por su parte, el CEO y director general de Volaris, Enrique Beltranena, subrayó el potencial económico y turístico del estado.

Puebla es una de las economías con una fuerte vocación industrial, automotriz, agroindustrial, turística, cultural y académica. La inversión de Volaris va más allá de simplemente transportar, sino de proveer una conectividad aérea, lo que es un habilitador estratégico del desarrollo. Enrique Beltranena, CEO de Volaris

Volaris abre 12 nuevas rutas desde Puebla con tarifas desde 29 pesos

Las nuevas rutas fortalecen la atracción de inversión, el turismo, la movilidad laboral y la competitividad regional, posicionando a Volaris como el operador más relevante en la región.

Hasta el 9 de marzo de 2026, las y los poblanos podrán adquirir vuelos nacionales desde 29 pesos y vuelos internacionales desde 59 pesos, más la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), para viajar a partir del 1 de junio de 2026.

Destinos nacionales (29 pesos):Aguascalientes, Huatulco, Ixtapa, León, Los Cabos, Puerto Vallarta, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa y San Luis Potosí.

Destinos internacionales (59 pesos):Houston, Los Ángeles y Nueva York.

Puebla fortalece su conectividad: Volaris lanza 12 vuelos nacionales e internacionales (Cortesía )

Puebla se consolida como motor turístico y económico nacional

La secretaria de Turismo del Gobierno Federal, Josefina Rodríguez Zamora, afirmó que la conectividad es fundamental para el desarrollo.

Destacó que Puebla cerró 2025 con más de 17 millones de turistas, lo que representó un crecimiento del 5% respecto a 2024 y un incremento del 10% en derrama económica, impulsado por más de 350 actividades turísticas, culturales y deportivas.

Alejandro Armenta señaló que las nuevas rutas permitirán fortalecer la conexión con comunidades migrantes en Nueva York, Los Ángeles y Houston, además de aprovechar el impacto económico que generará el Mundial 2026.

Asimismo, destacó la importancia de seguir modernizando la infraestructura aeroportuaria para ofrecer una atención integral a las y los usuarios.

La secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, informó que en 2025 Puebla recibió 17 millones 747 mil visitantes, generando una derrama económica superior a 20 mil 259 millones de pesos, con un crecimiento anual de 10.63%.

En el mismo periodo, el Aeropuerto Hermanos Serdán registró 1 millón 226 mil 186 pasajeros, un incremento del 16.02% respecto a 2024.

Finalmente, se anunció que Puebla será sede de eventos de proyección internacional como el Foro Internacional de Turismo Cultural, el Torneo de la Amistad y el Tianguis Turístico 2027, fortaleciendo su posicionamiento en mercados estratégicos.