El gobernador Alejandro Armenta Mier informó que, como parte del operativo “Puebla Segura”, se logró la detención de cuatro presuntos involucrados en el homicidio de tres jóvenes en la capital poblana, ocurrido la madrugada del sábado 14 de febrero de 2026.

Detalló que el reporte fue recibido poco antes de las 2:00 de la mañana, activándose de inmediato el despliegue de seguridad con apoyo del helicóptero estatal y drones de vigilancia, lo que permitió ubicar y detener a los sospechosos alrededor de las 4:00 de la mañana.

El mandatario estatal refrendó su compromiso de garantizar cero impunidad, actuando con firmeza y estricto apego a derecho.

Estamos revisando el caso, es importante que se actúe conforme a derecho, no hay omisión y no hay tolerancia. Alejandro Armenta, gobernador de Puebla

Alejandro Armenta destaca detención inmediata como muestra de cero tolerancia al crimen

El gobernador subrayó que el resultado es reflejo del trabajo coordinado y la respuesta inmediata del Gobierno del Estado de Puebla ante actos delictivos.

Por su parte, el director general de la Policía Estatal, Raymundo Garduño Hernández, explicó que la intervención se realizó conforme a los protocolos vigentes y que el apoyo aéreo fue clave para ubicar rápidamente a los presuntos responsables.

Señaló que la coordinación permanente con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), así como con la Policía Estatal y municipal, ha permitido generar resultados efectivos en materia de seguridad.

Asimismo, destacó que los sobrevuelos de vigilancia, el uso de drones y herramientas de inteligencia, integrados al operativo “Puebla Segura”, refuerzan la presencia operativa en zonas de alta afluencia y contribuyen a mantener condiciones de paz pública.

El Gobierno del Estado que encabeza Alejandro Armenta Mier reiteró que continuará fortaleciendo la estrategia de seguridad en coordinación con el gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de inhibir la comisión de delitos, garantizar respuesta inmediata y preservar la tranquilidad de las y los poblanos.