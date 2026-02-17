Enrique Javier Beltranena Mejicano es un empresario guatemalteco naturalizado mexicano, ampliamente reconocido en el mundo de los negocios como el arquitecto de Volaris.

Desde 2006, ocupa el cargo de Director General de la aerolínea, liderando una estrategia que ha impulsado que millones de personas cambien el autobús por el avión.

En este 2026, la gestión de Enrique Beltranena Mejicano destaca por un crecimiento sin precedentes: tras cerrar un 2025 con la expansión de rutas internacionales y el fortalecimiento de la flota a más de 140 aeronaves.

¿Quién es Enrique Beltranena Mejicano?

Enrique Beltranena Mejicano es un estratega de la aviación con una trayectoria impecable en la consolidación de aerolíneas en Centroamérica y México.

Bajo su mando, Volaris ha logrado absorber cerca del 40% del crecimiento del mercado aéreo nacional, operando actualmente más de 600 vuelos diarios hacia 71 destinos.

Enrique Beltranena Mejicano es valorado por su capacidad de resiliencia ante crisis globales y su habilidad para negociar convenios bilaterales complejos, como el acuerdo aéreo entre México y Estados Unidos.

Enrique Beltránena Mejicano, El líder detrás del éxito de Volaris. (Redes Sociales )

¿Qué edad tiene Enrique Beltranena Mejicano?

Enrique Beltranena Mejicano nació el 29 de noviembre de 1962 en la Ciudad de Guatemala; en 2026, el empresario tiene 63 años de edad (cumplirá 64 en noviembre).

¿Enrique Beltranena Mejicano tiene pareja?

Fiel a un perfil ejecutivo de alta dirección, Enrique Beltranena Mejicano mantiene su vida personal y estado civil en estricta privacidad.

¿Qué signo zodiacal es Enrique Beltranena Mejicano?

Al haber nacido el 29 de noviembre, el signo zodiacal de Enrique Beltranena Mejicano es Sagitario. Este signo se caracteriza por un espíritu emprendedor, una visión innovadora y un liderazgo aventurero.

¿Enrique Beltranena Mejicano tiene hijos?

Enrique Beltranena Mejicano ha optado por separar completamente su entorno familiar de su carrera profesional, por lo que no se cuenta con información pública verificada sobre sus hijos.

¿Qué estudió Enrique Beltranena Mejicano?

La formación de Enrique Beltranena Mejicano combina la precisión financiera con la visión global de negocios:

Es Licenciado en Contabilidad Pública por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala.

Cuenta con una Maestría en Administración de Negocios (MBA) por la Universidad de Fráncfort en Alemania.

¿En qué ha trabajado Enrique Beltranena Mejicano?

La carrera de Enrique Beltranena Mejicano es un recorrido de ascenso constante en la industria de la aviación latinoamericana: