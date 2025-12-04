PEMEX ha logrado que el gobierno de Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, impulse una pavimentación histórica en el estado, pues hizo una donación de 5 mil toneladas de asfalto, siete veces más que el año pasado.

Durante la inauguración de siete vialidades rehabilitadas, César Ojeda Zubieta, gerente de Responsabilidad Social de Pemex, detalló que su indicación es ayudar al gobierno de Puebla.

Alejandro Armenta inaugura vialidades rehabilitadas y anuncia nuevas obras

PEMEX detalló que la donación supera por sí sola el total recibido entre 2019 y 2024. Además, reconoció a Puebla como el primer lugar nacional en decomisos de hidrocarburos, lo que convierte al estado en un aliado clave en la lucha contra el robo de combustible.

Por otra parte, César Ojeda aseguró que las obras entregadas ejemplifican el uso eficiente de los insumos donados por la paraestatal.

Por su parte, el gobernador Armenta celebró que estas acciones formen parte del objetivo estatal de mejorar la movilidad y la calidad de vida de miles de familias, por lo que reiteró que las 33 vialidades que están en proceso se realizan con un ahorro del 30% y que todas incluirán ciclopistas.

Mientras que vecinos de Coronango confirmaron que la rehabilitación de las laterales de la Recta a Cholula redujo tiempos de traslado y eliminó los baches que complicaban la circulación.

Más de 300 mil personas se beneficiarán con la pavimentación

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras, dio a conocer que la rehabilitación de las vialidades cubre 66 kilómetros de cinta asfáltica, lo que equivale a mil 317 calles en 13 vialidades, beneficiando a más de 346 mil personas de manera directa y 1.6 millones de manera indirecta.

Asimismo, detalló que el apoyo de PEMEX ha permitido operar maquinaria propia y ejecutar obras en tiempo récord, mientras que la segunda entrega de 5 mil toneladas de AC-20 permitirá intervenir 20 calles adicionales.

Finalmente, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, afirmó que las nuevas vialidades fortalecerán la seguridad, movilidad y bienestar de miles de familias, además, de que el proyecto está alineado con la visión nacional de desarrollo incluyente.