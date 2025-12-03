El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, informó en la capital del país que el estado registró avances importantes en seguridad durante su primer año de administración, con una reducción del 11% en homicidios dolosos y del 45% en feminicidios.

El mandatario aseguró que estos resultados son gracias a la estrategia que combina la prevención, el desarrollo comunitario y la promoción turística, elementos que han sido de ayuda para fortalecer la paz social.

Alejandro Armenta anuncia operativo 24/7

Durante su mensaje, el gobernador detalló que en la segunda quincena de diciembre comenzará el operativo “Puebla Segura”, una intervención permanente que incrementará la presencia de fuerzas de seguridad en zonas estratégicas del estado.

Asimismo, informó que el operativo incluirá vigilancia todo el día, despliegue de corporaciones municipales, estatales y federales.

Puebla se coloca entre los estados con mayor combate al huachicol

Por otra parte, Armenta Mier destacó que Puebla suma:

511 mil 312 acciones

7 mil 362 personas detenidas

Mil 412 vehículos asegurados

5 mil 257 vehículos recuperados

245 tomas clandestinas inhabilitadas

Mientras que el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez, explicó que la estrategia estatal sigue los cuatro ejes nacionales:

Atención a causas

Consolidación policial

Inteligencia operativa

Coordinación interinstitucional

Además, añadió que la administración incorporó 150 patrullas nuevas, 13 móviles, drones de reconocimiento y seis Centros Estratégicos de Seguridad y Atención Turística (CESAT), con una proyección de expandirlos a 15.

Sánchez destacó que se abrirá el reclutamiento para 2 mil nuevos elementos, quienes formarán parte de la Universidad de las Ciencias Policiales, con el objetivo de mejorar el control de confianza, el equipamiento y la proximidad social en los 217 municipios del estado.

Finalmente, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García, explicó el impacto de las alarmas vecinales, que suman mil 500 dispositivos instalados, con una inversión de más de 26 millones de pesos. Además, dijo que esta herramienta fortalece la relación ciudadanía-gobierno y fomenta reportes seguros mediante la línea 089.

Con estos resultados, el gobierno de Puebla se compromete a garantizar una seguridad para las y los ciudadanos, con el fin de mejorar la calidad de vida y generar espacios seguros.