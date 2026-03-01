Como parte del Plan Integral para la Renovación del Bosque Urbano, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, puso en marcha una campaña de reforestación que contempla la plantación de 10 mil árboles en la capital del estado, una acción que no tiene precedente en materia ecológica en las últimas tres décadas.

Alejandro Armenta plantará 10 mil árboles en Puebla

La estrategia arrancó con la siembra de los primeros mil ejemplares en el área del Centro Integral de Servicios (CIS) Angelópolis, donde especialistas destacaron que los árboles cuentan con una altura de entre 2 y 4 metros y un proceso de maduración de hasta tres años, lo que incrementa sus probabilidades de adaptación y permanencia.

Alejandro Armenta impulsa reforestación histórica en la capital poblana (cortesía)

Durante la jornada, la ingeniera Gema García Sánchez, experta en impacto ambiental, explicó que la plantación de árboles no solo mejora el paisaje urbano, sino que también genera beneficios directos para las personas y los seres vivos, al propiciar entornos más saludables y equilibrados.

Por su parte, el biólogo Everardo Correa Aguilar subrayó que seleccionar especies adecuadas para las condiciones climáticas y de suelo de la ciudad favorece el regreso de fauna silvestre y fortalece el equilibrio ecológico. Entre los beneficios ambientales destacó la mejora en la calidad del aire, la conservación del suelo, la regulación térmica mediante sombra natural y la infiltración de agua que contribuye a la recarga de acuíferos.

Alejandro Armenta impulsa reforestación histórica en la capital poblana (cortesía)

Las labores de reforestación se extenderán a parques, camellones y espacios públicos de convivencia como el Parque Juárez y el Parque Ecológico, donde este fin de semana comenzaron los trabajos. Las acciones se desarrollan bajo la supervisión de personal especializado de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, así como de la Secretaría de Infraestructura estatal.

Los ejemplares provienen de viveros certificados y corresponden a especies adaptadas a la región, entre ellas Cedro Blanco, Fresno, Acacia Verde, Acacia Negra, Colorín, Huizache, Palo Dulce y Tronadora.

Alejandro Armenta impulsa reforestación histórica en la capital poblana (cortesía)

Con su incorporación se busca disminuir la temperatura urbana, fortalecer procesos como la polinización y promover el retorno de distintas especies que contribuyan al ciclo natural de reproducción vegetal.

El proyecto contempla un plan de seguimiento a cinco años que incluye riego permanente, fertilización, monitoreo fitosanitario, poda, deshierbe y, en caso necesario, la sustitución de ejemplares que no logren adaptarse. Con ello, el gobierno estatal busca consolidar un nuevo pulmón verde que fortalezca el equilibrio ambiental y eleve la calidad de vida en la capital poblana.