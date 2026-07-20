El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, presentó los resultados de la estrategia Cero Impunidad, con la que autoridades estatales y federales desmantelaron laboratorios de producción de drogas sintéticas en la Sierra Norte y realizaron acciones contra presuntos generadores de violencia.

Durante la conferencia matutina, el mandatario afirmó que su administración mantiene una política de combate a la delincuencia sin actos de complicidad ni omisión, mediante el trabajo coordinado entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina y Protección Civil.

Las y los poblanos deben estar seguros de que el Gobierno de Puebla actúa con estricto apego a la ley, no tenemos complicidad ni actuamos con omisión. Hacemos uso de todas las fuerzas, la tecnología y los instrumentos que tenemos para coadyuvar con las autoridades que se encargan de la procuración de justicia y de la seguridad. Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla

El mandatario también reconoció la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo.

SSP informa desmantelamiento de laboratorios de drogas sintéticas

El secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, informó que uno de los delitos que se combate de manera prioritaria es el narcomenudeo y destacó el aseguramiento de un laboratorio de producción de drogas sintéticas en el municipio de Jopala, el cual operaba desde hacía aproximadamente un año y tenía capacidad para abastecer a Puebla y Veracruz.

Además, se desmanteló otro laboratorio en Chila de la Sal, con lo que suman cinco instalaciones de este tipo localizadas durante la actual administración, tres en 2025 y dos en lo que va de 2026.

Aquel servidor público que se preste a encubrir u omitir sus responsabilidades debe de recibir todo el castigo de la ley. Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública de Puebla

El funcionario señaló que las drogas sintéticas representan una amenaza para la juventud y exhortó a fortalecer la prevención mediante la participación de los sectores de salud, educación y procuración de justicia, además de recordar que las líneas 911 y 089 permanecen disponibles para denuncias anónimas.

Fiscalía reporta detenciones y reducción de delitos en Puebla

La fiscal general del Estado, Idamis Pastor Betancourt, informó sobre la detención de directores de Seguridad Pública de los municipios de Jopala, Tlaola, Tlapacoya, Chietla, Tehuitzingo y Chila de la Sal, quienes enfrentan investigaciones por presuntos delitos de encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal.

La funcionaria explicó que las investigaciones derivan de denuncias ciudadanas, entrevistas, inspecciones ministeriales, análisis de información y evidencia relacionada con laboratorios para la elaboración de drogas sintéticas.

Asimismo, informó que durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, la incidencia delictiva registró reducciones en diversos delitos, entre ellos 25.2 por ciento en robo de vehículo, 21.5 por ciento en homicidio doloso, 66.7 por ciento en feminicidio, 61.5 por ciento en secuestro y 30.8 por ciento en extorsión, entre otros indicadores que, aseguró, reflejan los resultados de la estrategia Cero Impunidad en el estado.