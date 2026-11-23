El gobernador Alejandro Armenta Mier encabezó la entrega de 6.5 millones de pesos para 19 proyectos de infraestructura social, educativa y deportiva en San Pedro y San Andrés Cholula, como parte del Programa de Obra Comunitaria.

De acuerdo con el Gobierno de Puebla, las obras responden a necesidades planteadas por los habitantes, algunas de ellas pendientes desde hace décadas.

El programa contempla que las propias comunidades participen en la selección de los proyectos y en la administración de los recursos, con un papel destacado de las mujeres.

Alejandro Armenta destaca participación ciudadana en las obras comunitarias de Cholula

Durante el evento, el mandatario estatal señaló que el programa busca que los habitantes decidan cuáles son las obras prioritarias para sus localidades. También destacó la participación de las mujeres en la organización y administración del presupuesto destinado a mejorar las condiciones de sus comunidades.

Armenta Mier recordó que en 2025 se destinaron mil millones de pesos para más de 4 mil acciones mediante este esquema, mientras que para 2026 el presupuesto aumentó a mil 500 millones de pesos, con la expectativa de alcanzar cerca de 6 mil obras.

El gobernador afirmó que la participación comunitaria permite orientar los recursos hacia necesidades concretas y sostuvo que la administración directa de los proyectos busca evitar sobrecostos y prácticas que afecten la confianza de la población.

Por su parte, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, detalló algunos de los proyectos incluidos en esta entrega. Entre ellos se encuentra la construcción de un muro de contención y la rehabilitación de los edificios A, B y C del preescolar Itzcóatl, en la cabecera municipal de San Pedro Cholula, con una inversión de un millón 102 mil 652 pesos, en beneficio de 134 personas.

También se asignaron un millón 904 mil 919 pesos para construir el edificio D de la secundaria de la Unidad Educativa Blandina Torres de Marín, en San Andrés Cholula, donde se instalará un aula de medios.

Programa de Obra Comunitaria financia mejoras en escuelas, calles y espacios deportivos

La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, reconoció que el programa permite a las familias decidir qué infraestructura necesitan en sus localidades, desde domos escolares hasta espacios para la convivencia.

Además, anunció la próxima apertura de un nuevo bachillerato, una demanda que, según señaló, permaneció pendiente durante 30 años, así como la rehabilitación del deportivo Tlachi.

Entre las personas beneficiarias se encuentra Nayeli Margarita Niño de Rivera, quien recibió apoyo para el adoquinamiento de su calle, y Luz María Miranda, a quien se destinaron recursos para colocar adoquín en una vialidad que, de acuerdo con lo informado, permaneció sin reparación durante 20 años.

En San Bernardino Tlaxcalancingo, Karina Martínez García recibió 500 mil 170 pesos para dignificar el Centro de Desarrollo Comunitario San Diego Galeotitla. Asimismo, Araceli Barceinas Cleofas obtuvo 209 mil 410 pesos para mejorar la cancha deportiva de la colonia Concepción Guadalupe.

En materia educativa, se entregaron 347 mil 621 pesos a Luisa Oriana Guzmán Raya para adquirir mobiliario destinado a la Escuela Secundaria del Centro Escolar Doctor Alfredo Toxqui Fernández de Lara. También se asignaron 147 mil 27 pesos a Gemma Cuautle Mino para comprar juegos infantiles para el preescolar Rafael Ramírez, en Santa María Tonantzintla.

En el evento estuvo presente la diputada local Nayeli Salvatori Bojalil. Con esta entrega, el Programa de Obra Comunitaria contempla 19 proyectos para atender necesidades de infraestructura en San Pedro y San Andrés Cholula.