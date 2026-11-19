El gobernador Alejandro Armenta Mier presentó los avances de infraestructura, bienestar social y prevención de inundaciones que desarrolla su administración en coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante una conferencia de prensa realizada en la Oficina de Representación del Gobierno de Puebla, funcionarios estatales detallaron las acciones en materia de pavimentación, acceso al agua y rehabilitación de infraestructura hidráulica para atender necesidades de las comunidades.

Puebla interviene 100 vialidades con respaldo de Pemex

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, informó que durante 2026 se intervienen 100 vialidades en 31 municipios, equivalentes a 28 mil calles, con un beneficio estimado para 2.6 millones de habitantes.

El funcionario destacó el respaldo de Petróleos Mexicanos (Pemex) mediante la donación de asfalto y maquinaria, recursos que fortalecen la capacidad de pavimentación del estado. También mencionó la construcción de la carretera que conectará La Resurrección con San Miguel Canoa, una obra que, de acuerdo con el gobierno estatal, atiende un rezago de varias décadas.

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, reportó que el programa Obra Comunitaria Por Amor a Puebla suma 4 mil 482 acciones durante 2026. Explicó que los recursos son administrados por comités ciudadanos, en los que las mujeres ocupan las tesorerías.

La funcionaria también presentó los resultados de Agua para el Bienestar, programa que opera mediante 100 pipas y que ha realizado 67 mil 930 entregas para apoyar a familias con dificultades de abastecimiento.

Gobierno de Alejandro Armenta rehabilita infraestructura hidráulica para prevenir inundaciones

En materia de protección civil, Alejandro Armenta explicó que su administración trabaja en la recuperación de infraestructura hidráulica que, en algunos casos, acumulaba hasta 80 años sin mantenimiento.

Las acciones incluyen limpieza de cauces, bóvedas y vasos reguladores, además de trabajos de rehabilitación del drenaje. El objetivo es reducir los riesgos de inundación y proteger a las familias que habitan en zonas vulnerables.

El gobernador señaló que gobernar también implica prevenir, escuchar a las comunidades y atender problemas que permanecieron sin solución durante décadas. Asimismo, reiteró que la infraestructura pública debe traducirse en caminos dignos, acceso al agua y mayor seguridad para la población.

Los avances presentados forman parte de las acciones estatales de infraestructura y bienestar social, con las que el Gobierno de Puebla busca atender necesidades prioritarias en distintas regiones de la entidad.