El gobernador Alejandro Armenta Mier acusó que exgobiernos permitieron el saqueo de Puebla mediante una red de “delincuentes disfrazados” de empresarios y políticos, a la que llamó el “Cártel del Despojo”. Asimismo, señaló que su administración trabaja en desmantelar el régimen de corrupción heredado y en recuperar recursos robados mediante prácticas como el huachicoleo.

Armenta acusa que exgobiernos integraron un “Cártel del Despojo”

Durante la “Mañanera”, el gobernador de Puebla aseguró que su administración trabaja de manera honesta con los recursos del pueblo, acusando a administradores pasados de ser “delincuentes disfrazados”.

“No como el delincuente disfrazado de presidente municipal o de gobernador, con su red, con su mafia, que nos dejaron desde hace muchos años” Alejandro Armenta, gobernador de Puebla

Asimismo, reiteró que su gobierno trabaja para desmantelar las redes de régimen corrupto que se encontraban en Puebla, al mismo tiempo que se comprometió con cuidar las finanzas estatales.

Alejandro Armenta afirma que exgobiernos operaron como mafia del despojo (Cortesía)

Por otra parte, explicó que la delincuencia más dañina para la vida pública son los delincuentes empresarios y gobernantes que saquearon el erario.

“Los grupos delictivos más peligrosos son los delincuentes disfrazados de políticos, que después se vuelven empresarios. Esos son, porque tienen el poder, porque son delincuentes que engañan a la población, se vuelven presidentes municipales y desde ahí saquean al pueblo; o se vuelven gobernadores y desde ahí saquean al pueblo” Alejandro Armenta, gobernador de Puebla

Finalmente, Alejandro Armenta enfatizó que Puebla fue el estado protector del huachicoleo por años, por lo que aseguró que esas prácticas se dejarán atrás y se va a recuperar el hidrocarburo.