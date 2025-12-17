Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, afirmó que no habrá omisiones ni encubrimientos en el caso del Museo Internacional del Barroco, y subrayó que las investigaciones continúan por daño patrimonial y al erario estatal.

En el museo hubo actos indebidos, a las obras de arte les colocaron chips y hay daños a obras cuyo costo es incalculable. Alejandro Armenta

El mandatario reiteró que en su gestión quien comete un delito debe sujetarse a la ley, sin importar si pertenece a la actual administración o a gobiernos anteriores.

Alejandro Armenta continua investigaciones por presuntos actos ilícitos en el Museo Barroco

El gobernador lamentó que el Museo Internacional del Barroco se haya convertido en una “jubilación a perpetuidad para el viejo régimen”, al señalar que gobiernos neoliberales engañaron al pueblo con deuda oculta y se enriquecieron mediante proyectos público-privados.

En este contexto, instruyó al titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio, a investigar de manera puntual los presuntos actos ilícitos relacionados con la adquisición de chips que ocasionaron daños a las obras de arte.

Alejandro Armenta calificó al Museo Barroco como un instrumento de saqueo institucionalizado, el cual representaba una deuda de alrededor de 14 mil millones de pesos.

Precisó que el caso se encuentra bajo investigación por presuntas faltas administrativas y ya fue turnado al Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial, donde se determinarán las posibles sanciones a las personas servidoras públicas involucradas.

Alejandro Armenta anuncia recursos para la Universidad de las Bellas Artes

El gobernador informó que 100 millones de pesos, de los 500 mdp ahorrados durante el primer año de gobierno, se destinarán al inicio del proyecto de la Universidad de las Bellas Artes.

Explicó que esta institución forma parte de un modelo de inclusión educativa, junto con la Universidad de la Salud, la Universidad del Deporte y la Universidad de la Tecnología y Sostenibilidad.

La secretaria de Arte y Cultura, Alejandra Pacheco Mex, señaló que la nueva universidad será un espacio de formación, creación y libertad, que representará una oportunidad histórica para las y los estudiantes.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Manuel Viveros Narciso, destacó que la Universidad de las Bellas Artes permitirá la formación profesional en disciplinas como pintura, escultura, arquitectura, música, danza, literatura y cine.