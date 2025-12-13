Norma Pimentel Méndez, diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), destacó los resultados presentados por el gobernador Alejandro Armenta Mier en su Primer Informe de Gobierno, al considerar que la administración estatal avanza con orden, legalidad y una visión enfocada en el bienestar de la población.

Norma Pimentel destaca seguridad y resultados en finanzas

Tras la sesión en el Congreso del Estado, la legisladora subrayó que existe una ruta clara de gobierno, con acciones concretas que comienzan a reflejarse en distintos rubros prioritarios en Puebla.

En materia de seguridad, Norma Pimentel resaltó el fortalecimiento de la estrategia estatal gracias a una mayor coordinación entre instituciones, inversión en capacidades operativas y una presencia más cercana en el territorio, con el propósito de brindar mayor protección a las familias de Puebla.

Norma Pimentel reconoce rumbo y resultados del gobierno de Puebla (Cortesía )

Asimismo, reconoció las acciones que han logrado sanear compromisos heredados, como deudas en al administración, lo que ha permitido liberar recursos públicos y dirigirlos a obras, programas sociales y servicios esenciales.

Por otra parte, señaló que el gobierno de Alejandro Armenta impulsa proyectos de infraestructura con una visión integral, orientada a mejorar la movilidad, atraer inversión y generar condiciones de desarrollo en distintas regiones del estado.

Además, la legisladora destacó el enfoque de género como eje principal de la administración, destacando la disminución de casos de feminicidio durante el primer año de gestión, así como la operación de los Centros LIBRE Carmen Serdán, los cuales brindan atención a mujeres en situación de violencia.

Norma Pimentel reconoce rumbo y resultados del gobierno de Puebla (Cortesía )

Finalmente, Norma Pimentel reiteró su compromiso de seguir acompañando desde el Congreso las acciones que consoliden un gobierno con resultados, igualdad y justicia para las poblanas.