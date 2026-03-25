Por instrucción del presidente municipal Pepe Chedraui, Puebla desplegará operativos de vigilancia y proximidad en la capital, con el objetivo de reforzar la seguridad durante la temporada vacacional de Semana Santa.

Franco Rodríguez, secretario general de Gobierno, dio a conocer que el gobierno municipal mantiene un trabajo coordinado con la Arquidiócesis de Puebla y la UPAEP para garantizar un ambiente seguro y tranquilo para vecinos y visitantes nacionales e internacionales durante las fiestas religiosas.

Procesión del Viernes Santo en Puebla prevé 200 mil asistentes

De acuerdo con el funcionario, Puebla capital espera una afluencia de hasta 200 mil personas durante la Procesión del Viernes Santo, por lo que aseguraron que mantener la seguridad es parte primordial del gobierno.

Asimismo, explicó que se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para reforzar las acciones de prevención y vigilancia en toda la cartelera de actividades que se desarrollarán durante Semana Santa en las juntas auxiliares de Ignacio Romero Vargas, San Jerónimo Caleras, San Felipe Hueyotlipan y San Pablo Xochimehuacan.

Gobierno de Puebla coordina seguridad con Arquidiócesis y UPAEP (cortesía)

Por otra parte, en el Calvario se llevará a cabo una supervisión minuciosa de la correcta instalación de juegos mecánicos para corroborar el cumplimiento de medidas de seguridad, con el fin de prevenir riesgos y garantizar entornos seguros.

Puebla prevé derrama económica de mil millones de pesos

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Félix Pallares Miranda, explicó que también se ha implementado un dispositivo especial para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos y visitantes. Entre las acciones implementadas se encuentran:

29 de marzo: Domingo de Ramos se mantendrá vigilancia en todas las juntas auxiliares y puntos estratégicos de la ciudad

30 de marzo y 1 de abril: Operativo “Unidos Por Ti”, el cual contempla vigilancia en centros comerciales, bancos, transporte, sitios religiosos y culturales

2 de abril: Jueves Santo, se hará un despliegue policial

3 de abril: Viernes Santo, dispositivo especial por la procesión de la Cruz conocida como Viacrucis, de las 7 a las 16 horas

4 de abril: Sábado de Gloria, se intensificará el operativo “Unidos Por Ti”

5 de abril: Domingo de Resurrección, vigilancia permanente en lugares públicos

Gobierno de Puebla coordina seguridad con Arquidiócesis y UPAEP (cortesía)

El titular de la SSC detalló que Puebla contará con 479 elementos y 67 vehículos de diversas corporaciones como ambulancias, policías, camionetas, drones, entre otros.

Además, aseguró que se apoyará con cierres y vías alternas en el primer cuadro de la ciudad y juntas auxiliares, desplegando a un amplio número de elementos para la movilidad segura de la ciudadanía.

Finalmente, el secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, subrayó que Puebla espera una afluencia de más de 300 mil turistas y una derrama económica de hasta mil millones de pesos.