Donald Trump dio a conocer que la Junta de Paz logró un nuevo acuerdo histórico con el que, aseveró, se concretará el desarme total de Hamás y todos los grupos armados en Gaza.

“Hoy, la Junta de Paz alcanzó un acuerdo histórico para el desarme total de Hamás y de todos los demás grupos armados en Gaza” Donald Trump

En una publicación que compartió en su cuenta de Truth Social, Trump sostuvo que el acuerdo es un paso trascendental en busca de la paz y la seguridad duradera en Medio Oriente.

Asimismo, refirió que el acuerdo podría permitir establecer un nuevo gobierno en Palestina para poner orden en Gaza, y del agregó, confía que colaborará con la Junta de Paz en beneficio del pueblo.

Desarme de Hamás en Gaza podría estar cerca; Trump anuncia acuerdo

En medio de las negociaciones que buscan poner un alto al fuego definitivo en Palestina, el presidente Donald Trump anunció un nuevo acuerdo que podría concretar el desarme de Hamás en Gaza.

En su publicación, el presidente de Estados Unidos explicó que la Junta de Paz consiguió un “acuerdo histórico” que implicaría no solo la deposición de armas de Hamás, sino de todos los grupos armados.

Al señalar que es un paso crucial, Trump indicó que es un avance notorio en el Plan de 20 Puntos que aseveró, se despliega de forma cuidadosa en busca de una paz definitiva en Palestina.

Lo anterior debido a que afirmo que una vez que se concrete el desarme de Hamás y el resto de milicias, las fuerzas israelíes podrán comenzar a retirarse e iniciará una reestructuración gubernamental y policial.

En ese sentido, Trump indicó que el acuerdo también implicaría que Israel goce “de la seguridad que merece”, toda vez que garantizó que “Gaza dejará de ser una base para ataques terroristas”.

Hamás (Mohammed Saber /EFE / EPA )

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