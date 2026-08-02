El Ejército de Israel continúa con ataques contra Gaza este domingo 2 de agosto con un saldo de al menos 18 muertos y decenas de heridos.

Ello es muestra de que se han intensificado los ataques contra Gaza a pesar de una tregua vigente desde octubre de 2025.

Los ataques se dieron a pesar del anuncio de Donald Trump de que Hamás se comprometió a desarmarse con la finalidad de que Israel frenara sus ataques.

Reportan al menos 18 muertos en Gaza tras ataques de Israel

Como parte de los muertos en Gaza se reportó el deceso del lider de Hamas Kamal Abu Mueileq y su esposa Nabhan.

También se reportó la muerte del escritor gazatí Mahmoud Zaki al Hams , su esposa y su hijo.

Además se reportó la muerte de una mujer embarazada de seis meses y de su hija de tres años, así como otras personas que completan las 18 muertes.

Ataque de Israel deja cráter entre campamentos y hospital

El Ministerio de Salud de Gaza reportó que dos de los cuatro almacenes y tenían ha sido destrizados y perdieron material médico importante en ataques que dejaron un gran cráter.

Dicho cráter se registró en las inmediaciones del Hospital de los Mártires Al Agsa, en Deir el Balah, donde quedaron afectadas más de 200 casas de campaña del campamento y dos almacenes.

Desde Gaza se señalan que Israel mantiene una asfixiante política de bloqueo que a la vez impide la entrada de suministros médicos.

La situación médica en Gaza es grave ya que miles de pacientes y heridos no pueden ser atendidos en condiciones óptimas de higiene.